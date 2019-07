Metro de Madrid cierra los andenes de una estación por una placa de amianto

Metro de Madrid ha cerrado este viernes los andenes de la línea 10 en la estación de Tribunal tras detectar durante unas obras una placa de fibrocemento con amianto de un falso techo situado en el pasillo que da acceso a ellos.



Los accesos a estos andenes han sido clausurados a primera hora de la tarde y permanecerán así "durante los próximos días", hasta que una empresa especializada retire este material "con todas las garantías", señala el suburbano madrileño en un comunicado.







?? Por trabajos de mejora de las instalaciones, los trenes no efectúan parada en la estación de Tribunal de la L10 hasta que finalicen los mismos. Permanece abierta la estación en L1. Estaciones cercanas en L10: Alonso Martínez y Plaza de España. pic.twitter.com/GKj11SyotV — Metro de Madrid (@metro_madrid) July 26, 2019

La empresa explica que la placa de fibrocemento está "" para trabajadores y usuarios y se encuentra en un estado no friable, por lo que, a su juicio, "no hay riesgo de exposición al material".Metro de Madrid puso en marcha en febrero de 2018 unacon el objetivo de retirar los materiales que pueden contener amianto de las infraestructuras, instalaciones y del material móvil de Metro de Madrid.Metro de Madridde euros previstos hasta el año 2025 en el plan de desamiantado.No obstante, la normativa vigente permite mantener los materiales con amianto instalados con anterioridad a 2002, año en el que se prohibió su uso.La presencia de amianto en trenes se ha detectado, hasta ahora, en componentes de los trenes más antiguos de la red (modelos 2000 y 5000), y ende la estación de Príncipe Pío que comparten Metro y Cercanías.Además, mientras se procede a la retirada de los materiales con amianto identificados, Metro tiene establecido un plan depara garantizar que las instalaciones existentes se encuentran en buen estado y no suponen un riesgo de exposición a fibras de amianto.De forma paralela, Metro de Madrid ha efectuado hasta ahora más de mil reconocimientos médicos específicos para descartar problemas de salud por esta circunstancia a trabajadores de la compañía, sin haberse detectado hallazgos patológicos compatibles con la exposición al amianto.Hasta la fecha sonpor exposición a fibras procedentes del amianto, de los cuales dos han fallecido, y uno más del colectivo de maquinistas que ha sido reconocido por la Seguridad Social por estar jubilado y no tener ningún vínculo con Metro de Madrid.Los, con patologías de carácter maligno, comenzaron su andadura laboral en los años setenta y ochenta y desempeñaron su trabajo en el ámbito del mantenimiento del material móvil.