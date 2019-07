Fallece un joven turista al caer por accidente en una cascada en Tailandia

Un joven turista español falleció ayer al caer cuando intentaba descender por una cascada en la isla de Ko Samui, en la provincia de Surat Thani, en el sur de Tailandia.

La víctima, de 26 años e identificado por las iniciales D. A. R. C., se separó del grupo de sus amigos cuando estaban recorriendo la zona de la cascada de Na Muang 2. Cuando los otros turistas llegaron al hotel y comprobaron que no había regresado, alertaron de su desaparición al personal del hotel, que dio aviso a las autoridades. Un equipo de búsqueda y recate de la Fundación Kuson Songkroh se desplegó en la zona de la catarata, buscando por el recorrido que realizaron los turistas para ascender a la cascada, pero no encontraron al desaparecido.

Los rescatadores se centraron entonces en la búsqueda entre los peñascos en los extremos de la catarata y finalmente encontraron el cuerpo del joven atrapado entre dos grandes rocas y parcialmente sumergido.