Un sueño hecho cenizas

Cinco años "peleando" por conseguir un proyecto,"crowdfunding" mediante, para comenzar la producción del "primer queso gamonéu ecológico" de Asturias y, cuando la cosa "empieza a tirar para adelante", un incendio trunca el sueño de una pareja de emprendedores a solo un mes de su inicio. Esa es la historia de Francisco Wagner y de su esposa, Beatriz Rodríguez. O por lo menos un tramo de ese trayecto que comenzó en la Escuela de Pastores de los Picos de Europa "hace ya cinco años". Y que no va a terminar ahí porque, según los emprendedores, este percance no les va a apartar de conseguir su sueño.

La pareja, que vive a "nada más que cien metros" de la edificación de la que ahora "solo quedan las paredes y algo de la maquinaria" se vio sorprendida en la mañana del martes por un incendio. "Cuando me levanté me encontré con el fuego" dice Wagner, que piensa que el detonante estuvo en una estufa situada en el exterior de la edificación. Un elemento que se usa "para ahumar el queso" sin que "el calor entre dentro del edificio". "Puede que se levantase el viento o que se recalentase la madera, no lo sé" se lamenta el emprendedor, natural de Ribadesella, que, además, carecía de un seguro "que cubriese este tipo de incidentes".

A pesar de la mala noticia, dicen que, por lo menos, "el ganado se salvó de las llamas", algo importante, pues "es lo más valioso de su empresa". Además de parte de la estructura de la edificación conocida como "La Casa Vieya" de Parda, situada en Cangas de Onís, donde se estaba elaborando "un queso al día", lo que era "suficiente" para ir poniendo en marcha el proyecto. Una empresa que, pese a ser todavía muy joven, ya había iniciado los trámites para obtener para el próximo mes de octubre la certificación de Denominación de Origen Protegida "Queso Gamonéu", otro proceso que se ha visto truncado a causa del fuego.

Ahora, que les toca "rehacerse" y volver a hacer "acopio de fuerzas", descartan volver a apoyarse en una campaña de donaciones, pues "la urgencia" por volver a producir "es máxima" y este tipo de iniciativas resultan "muy lentas". Pero, esta vez, por lo menos y a diferencia de la primera, no parten "desde cero". Entre las opciones que barajan para volver a poner en marcha su proyecto está la de "solicitar un crédito", aunque no tienen "muchas esperanzas" al respecto debido a la "situación económica".

"Será duro y habrá que hacer inversiones, pero partimos con ciertos elementos que antes no teníamos, porque hay algunas cosas que se han podido salvar de las llamas" cuenta Wagner desde su otro puesto de trabajo en una empresa de aventura. Aunque se muestra optimista sobre el futuro de su quesería sobre la que dice que, junto a su mujer, no tardará "en volver a levantarla de nuevo" ya sea "de una manera o de otra".

Ahora, espera que "por fin" el Ayuntamiento de Cangas de Onís les conceda "una cabaña en el Puerto donde hacer el queso", pues cuenta que "hay muchas que, a día de hoy, están vacías". Un permiso que lleva solicitando "desde hace cinco años, sin obtener ningún tipo de respuesta" por parte de los organismos responsables de la concesión de estas licencias.