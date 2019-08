Un incendio amenaza el castro de Pendia, en Boal, y obliga a cortar la AS-12 a Navia

Un incendio declarado en un pinar amenazó en la tarde de ayer el castro de Pendia, en el concejo de Boal, y obligó a cortar durante unas horas la carretera que une este municipio con Navia, la AS-12, a lo largo de un kilómetro, del 18,5 al 19,5, después de que las llamas saltasen sobre la vía. El asentamiento castreño, uno de los más característicos y enigmáticos del valle del Navia, no se vio finalmente afectado, aunque el incendio llegó a tener una extensión importante y pudo quemar unas setenta hectáreas, según aseguraron vecinos de la zona.

El fuego se inició en torno a las tres y media de la tarde. Uno de los primeros en darse cuenta fue Javier Graña. "Llegó el panadero que viene los sábados por la tarde y me dijo: 'Mira el fuego que sale ahí abajo'. Llamé al 112 de inmediato", relató. "El fuego se inició entre dos casas. Llamé a los vecinos y me dijeron que estaban intentado controlarlo pero no podían con ello. Dijeron que habían escuchado una explosión, como si estallase una botella. Con el calor, es muy posible. Por la zona donde se inició, en un prado, cerca del río, sin fácil acceso, no parece que haya sido provocado", aseguró este vecino, al que las llamas le llegaron a unos 400 metros de la casa. Y es que, inicialmente, el incendio se vio avivado por el fuerte viento que corría en ese momento, aunque éste se fue mitigando conforme pasaba la tarde.

La llegada de varias dotaciones de Bomberos del SEPA con base en Ibias, Grandas de Salime y Barres (Castropol), el concurso de la brigada de refuerzo de Tineo y de dos cooperativas forestales, así como la intervención de un helicóptero del SEPA y el Kamov del Ministerio de Medio Ambiente con base en Ibias, permitieron que el fuego terminase siendo controlado en torno a las ocho y media de la tarde.

Previamente, sobre las seis y media, había tenido que ser cerrada al tráfico la carretera de Boal a Navia. "Es un incendio de los gordos. Tengo a unos clientes que no pueden llegar hasta aquí porque la carretera está cortada", indicó la propietaria de unos apartamentos rurales en La Viñas. Un par de horas después, la carretera fue reabierta, después de que los equipos de extinción lograsen contener las llamas. "Afortunadamente el castro no llegó a ser alcanzado por las llamas. Llevábamos 19 años sin sufrir el azote del fuego. Yo tengo plantado castaño y carbayo en torno a la finca como medida de precaución", explicó Javier Graña. "A menos que se reavive el fuego por el viento, no hay peligro para las casas", añadió.

Hoy domingo, el riesgo de incendios se mantiene alto en catorce concejos, todos en el área occidental: Allande, Boal, Cangas del Narcea, Coaña, Degaña, El Franco, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Navia, Pesoz, Tapia de Casariego, Valdés y Villayón. En ninguno de ellos se podrán hacer quemas, solo autorizadas de julio a septiembre cuando el riesgo de incendio sea bajo o moderado.