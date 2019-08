La cuenta de twitter del Ayuntamiento de Valencia es 'hackeada' por "la corrupción"

La cuenta de twitter del Ayuntamiento de Valencia ha sido "hackeada por corrupción" un par de horas pero no ha perjudicado a informaciones falsas, según explican desde el consistorio. Así se indica en el canal oficial del consistorio en dicha red social y, tras su publicación, muchos han sido los comentarios haciendo referencia al Partido Popular y recordando que "ya no gobierna el PP". También hay comentarios haciendo referencia al carril bici y en uno de ellos se puede leer "quiero carril bici en mi calle, a ver si el tal 'corrupción' ese me hace caso, porque lo que es el ayuntamiento está pasando de mi".

Fuentes municipales aseguran que el ayuntamiento ha recuperado la cuenta de Twitter después de haber sufrido un ataque cibernético. El robo de la identidad se ha denunciado a la policía y ya vuelve a funcionar con normalidad el servicio. Esta intromisión de los piratas ha tenido lugar a las 15.35 horas, momento en el que estos han colgado en la cuenta el mencionado mensaje.

El mensaje, que ha quedado congelado en la pantalla sin que se haya publicado después ningún otro tuit, ha recibido en dos horas 2.500 retuits y 3.800 'me gusta', además de cerca de 150 comentarios.

El Ayuntamiento ha querido restar gravedad al asunto, que querría dejar en "una anécdota", y un equipo de personas está gestionando con Twitter para que la cuenta quede de nuevo bajo control municipal, aunque las fuentes apuntan que "esto no se va a arreglar instantáneamente, sino que lleva su tiempo".