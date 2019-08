El fuego junto al castro de Pendia, en Boal, continúa activo después de tres días

El incendio situado junto al castro de Pendia, en el concejo de Boal, continuó ayer por tercer día consecutivo. El fuego sigue activo en el pinar donde se inició sobre las tres y media de tarde del sábado. Los equipos de extinción se concentraron en enfriar la zona arrojando agua desde los helicópteros de extinción y a pie de bosque con mangueras. Las altas temperaturas que sufrió ayer el occidente de la región, cercanas a los treinta grados, complicaron la extinción de este fuego, situado en una zona muy boscosa. El castro de Pendia, uno de los más valiosos del valle del Navia, se mantiene por el momento intacto.

Más grave es la situación en la sierra madrileña, donde dos fuegos originados anteayer, domingo, en Miraflores de la Sierra (Madrid) y en La Granja (Segovia) amenazan el parque nacional de Guadarrama. Las llamas quemaron 300 hectáreas en Segovia, la mitad en territorio del parque nacional, y otras 300 en la Comunidad de Madrid. Cerca de trescientos efectivos están trabajando en la zona, incluidos soldados de Unidad Militar de Emergencias.

El incendio forestal declarado en el Real Sitio de San Ildefonso-La Granja, en Segovia, continúa activo, aunque la parte alta de los montes afectados "está algo más estabilizada", y ha arrasado unas 300 hectáreas. "La mitad de la misma se encuentra ubicada en el parque nacional de Guadarrama", explicó la Junta de Castilla y León. Este suceso también ha provocado que el Palacio Real de La Granja y sus jardines permanezcan cerrados al público por motivos de seguridad mientras dure el incendio.

El origen de las llamas estaba a medio kilómetro de las tapias de los jardines del Palacio Real, pero el incendio no avanzó hacia el monumento debido al viento y a la situación del terreno. Por su parte, el de Miraflores de la Sierra ha visto arder unas 300 hectáreas, un suceso que pudo ser intencionado. "Todo hace indicar que no es un fenómeno natural", indicó el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, Carlos Novillo. Por los cambios de viento se ha producido un "pequeño rebrote" en la zona, que se ha podido controlar por medios aéreos. "No reviste mayor gravedad, pero nos va a obligar a estar muy pendientes", añadió.