Estabilizan el incendio del valle de Paredes tras 15 horas de lucha contra el fuego

En Valdés esperan "ansiosos" la llegada de lluvia tras desatarse ayer las llamas en el valle de San Pedro de Paredes. El fuego, que se inició de madrugada y que los efectivos de emergencias lograron estabilizar tras quince horas de lucha, obligó a activar el plan de incendios forestales en el Principado (Infopa). Estaba previsto, no obstante, que bomberos, empresas forestales y la BRIF de Tineo continuasen trabajando durante la noche. "Hoy (por ayer) no llovió, pero estamos esperando ansiosos a que lo haga. Sería la mejor de las ayudas", indicó el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, que siguió de cerca las labores de extinción. Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en el concejo podría caer alguna gota a las once de la mañana y en mayor cantidad por la tarde.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el primer aviso del incendio a las 3.03 horas de la pasada madrugada. A las 10.38, la consejera de Presidencia, Rita Camblor, activó el plan de incendios forestales (Infopa) en situación uno. Durante todo el día en la zona trabajaron medios aéreos: dos helicópteros de bomberos, un helicóptero bombardero con base en Ibias, y los dos helicópteros de la BRIF, junto a dos hidroaviones y una avioneta de coordinación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. A las 18.09 horas, el director de extinción dio por estabilizado el incendio.

"Esperamos que llueva mañana (por hoy) como indican las previsiones; después habrá que investigar las causas de las llamas", manifestó el regidor valdesano, Óscar Pérez. El presidente del Principado, Adrián Barbón, expresó ayer su "preocupación" por el incendio forestal de Valdés, apuntando que "espero que se controle lo más pronto posible" y que la lluvia "pueda acompañar" para facilitar la extinción.

La Aemet prevé para todo el Principado lluvias y chubascos, que podrían ser especialmente intensos por la tarde. Las temperaturas bajarán, pasando de los 26 de máxima de ayer a los 22 previstos para hoy. El aviso de precipitaciones también ayudará a extinguir otro fuego declarado ayer en la parroquia de Proacina, en Proaza. Al parecer el incendio, de menor tamaño que el de Valdés, fue ocasionado por un rayo.