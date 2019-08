Dos apuñalados en la misma noche en las calles de Barcelona

Dos hombres fueron apuñalados con pocas horas de diferencia y en el mismo distrito de Barcelona, Ciutat Vella, la pasada madrugada. El primer apuñalamiento sucedió en el barrio de la Ribera alrededor de las 21.30 horas y el hombre resultó herido de gravedad, aunque su vida "no peligra" según el cuerpo policial, mientras que el agresor no ha sido detenido. La segunda pelea transcurrió en la Barceloneta hacia las 5.30 horas. Los Mossos han detenido al autor del apuñalamiento y el herido "no parece estar grave", aunque ambos han sido trasladados al hospital.

Un hombre se disfraza de anciano para robar un banco pero fracasa

Un exempleado de una agencia bancaria fue arrestado el lunes en el sur de Brasil tras intentar atracar sin éxito un banco disfrazado de anciano y usando una máscara de silicona. El hombre se colocó una máscara para emular el rostro de un anciano, usó unas gafas oscuras y una boina con el objetivo de realizar un atraco. Pero no se llevó ni un billete.