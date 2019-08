Un examen psiquiátrico determinará si el homicida frustrado de la Pola está en sus cabales

Aparentemente no parece sufrir una enfermedad mental, pero la defensa de Aurelio Ll. I., el octogenario que el pasado miércoles apuñaló a su expareja en Pola de Siero poco después del mediodía, y que luego intentó ahorcarse en su casa de la calle Río Eo del barrio ovetense de Ventanielles, quiere que se le practique un examen psiquiátrico para descartar que sufra una enfermedad mental que pudiese haber influido en el ataque y determinar si es imputable penalmente. Corresponderá, no obstante, al juez sierense que instruye el caso determinar si este examen es necesario, según indicó el letrado del octogenario, Jorge Álvarez Merediz.

Aurelio Ll. I. está desde la tarde del pasado viernes en la prisión de Asturias, donde está siendo vigilado para que no vuelva a repetir el intento de suicidio que frustró in extremis la Policía el pasado miércoles. Aunque los agentes lograron evitar que muriese asfixiado, el hombre se golpeó en la cabeza, lo que obligó a su ingreso en el HUCA, donde por otro lado se recuperaba su víctima, D. O. P. -una viuda de 73 años con dos hijas-, de las dos puñaladas recibidas en la axila y el costado.

Un recluso ahorcado

La vigilancia del presunto homicida frustrado no es una cuestión baladí. Este año ya hubo un recluso que se quitó la vida por ahorcamiento en la prisión asturiana, concretamente el pasado 23 de abril, según el recuento elaborado por el colectivo de funcionarios de prisiones "Tu abandono me puede matar". No ha sido la única muerte en el centro penitenciario durante el presente año, ya que otro recluso falleció a consecuencia de un infarto el pasado mes de junio.

Aunque Aurelio Ll. I. no quiso declarar ante los agentes de la Comisaría de Siero, sí lo hizo ante el juez del caso. Entonces reconoció parcialmente los hechos, aunque no han trascendido los motivos del ataque. Algunos vecinos de Pola de Siero aseguraron a LA NUEVA ESPAÑA que habían visto a la pareja comprando en la mañana en que se produjo el intento de homicidio.