El crimen de La Felguera: la inductora buscó llevar las sospechas hacia el narcotráfico

Marta R. N., investigada como inductora del asesinato de su pareja, Iván Castro, sobre las seis de la tarde del 7 de diciembre de 2017, en un garaje de La Felguera, intentó inicialmente conducir las investigaciones policiales hacia un asunto de drogas. El hecho de que Castro hubiese ido a ver el día del crimen a un presunto vendedor de drogas lo convirtió inicialmente en sospechoso. Además, estaban los vínculos de gente relacionada con él con un cabecilla del llamado clan de los Mercheros. Pero la Policía desechó rápidamente esta vía. Marta R. N. comenzó a comportarse de forma extraña el mismo día del crimen. Estaba con una amiga en Oviedo y se desplazó a la casa que compartía con la víctima a coger un electrodoméstico. Vio un coche policial a la puerta del garaje donde Castro guardaba el coche, pero no se acercó, a pesar de que le había dicho a su amiga que estaba preocupada porque su pareja no daba señales de vida. Más tarde, las sospechas policiales se dirigirían a ella al descubrir que se había ido a vivir junto al taxista Nelson A., autor material confeso del crimen, a Oviedo.

Los dos volverán a pasar por los Juzgados de Langreo el próximo lunes, día en el que tendrá lugar la vista para decidir si el caso sigue el procedimiento del jurado, una vez concluida la instrucción. Nelson A., propietario de varios inmuebles y defendido por el letrado José Manuel Fernández González, ha puesto sus bienes a disposición de la familia de la víctima, cuyos intereses defiende el letrado Ángel Bernal. La familia está especialmente molesta después de que el padre de la víctima se haya personado para reclamar la indemnización que le corresponda. Se trata de un delincuente habitual que abandonó a la familia hace décadas.

Marta R. N., defendida por Sergio Herrero, sostiene que era víctima de malos tratos y que Iván Castro la había amenazado con matar a su padre si le abandonaba. Ello no le impedía tener hasta tres amantes, según se deduce de la instrucción, con los que al parecer ha seguido manteniendo contacto desde la prisión. Uno de ellos, el autor material del crimen, indicó en su última declaración que había sido ella la que le había pedido acabar con la vida de Castro. Fue ella además quien le informó de la mejor forma de asesinarlo. Hubo, al parecer, un primer intento de matar a Castro, uno o dos días antes del 7 de septiembre. Pero en esa ocasión Castro no apareció. Sí lo hizo el día 7. Nelson A. disparó hasta en tres ocasiones, presumiblemente con una pistola antigua, de la época de la Guerra Civil, que no ha aparecido. Tras alcanzar a Castro en el costado, lo remató en el suelo a cañón tocante.

La pareja cometió el error de irse a vivir juntos poco después del crimen. Los agentes de la Policía, al descubrirlo, establecieron un sofisticado sistema de escucha que les permitió conocer sus conversaciones en el interior de la vivienda. Durante un tiempo, eludían hablar del crimen, pero finalmente se delataron. Ahora será un jurado, con toda probabilidad, el que decida si son culpables.