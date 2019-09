Los hijos de Blanca Fernández Ochoa señalan que podría haber viajado a Asturias

La petición ayer sábado de la Policía Nacional de la colaboración ciudadana para intentar localizar a la exesquiadora Blanca Fernández Ochoa ha disparado todas las alarmas. La medallista olímpica fue vista por última vez el pasado día 23 en la localidad madrileña de Aravaca. Desde entonces no ha dado señales de vida. Se dejó el teléfono en casa de una familiar y no ha realizado en los últimos días movimiento alguno de su tarjeta de crédito. Tal y como avanzaron los portavoces de la Policia Nacional a través de su cuenta de Twitter en el momento de la desaparición la deportista viajaba en un coche Mercedes clase A de color negro con la matrícula 0213CKD. Había una camiseta con la bandera de Canadá en el asiento del conductor.



Según recogen varios medios de comunicación de Madrid los hijos de Fernández Ochoa aseguraron a los agentes ante los que interpusieron la denuncia que lo último que les había contado su madre era que quería hacer senderismo y que estaba buscando casas rurales en el norte, en zonas como Asturias o el País Vaco. Lo que no ha trascendido es si realmente consiguió finalmente organizar el viaje.



Los dos hijos de la medallista, Olivia y David Fresneda, son evidentemente los más afectados por la desaparición de su madre. En su perfil de Instagram la medallista les dedicó su última publicación.