La familia de Fernández Ochoa, desmoralizada tras otra infructuosa jornada de búsqueda

"Es muy desmoralizante ver que no la hemos encontrado", aseguraba a última hora de la tarde de ayer la hermana de Blanca Fernández Ochoa, Lola, tras otra infructuosa jornada de búsqueda de la deportista en la sierra madrileña. El rastreo, en el que han participado más de 400 personas -entre ellos 300 policías, guardias civiles y bomberos, más numerosos voluntarios- se ha centrado en la zona de los Siete Picos, una de las preferidas de la excampeona de esquí. En el entorno de la mujer, vista por última vez el pasado sábado, día 24, mientras compraba víveres, se teme que la cogiese en plena montaña la gran tormenta de granizo que cayó sobre Madrid el lunes, día 26. La hermana de la exesquiadora aseguró que no creen que se haya perdido, sino que fue de excursión a Cercedilla, como tantas otras veces", y la tormenta del lunes la pilló desprevenida. "Creo que se refugió o se accidentó, no lo sé", apuntó la mujer, quien justifica no haber dado antes la alarma porque les parecía "precipitado" llamar a la Policía dos días después de que se marchase. La búsqueda se reanuda a las nueve de esta mañana. La Policía Nacional tiene listos desde ayer varios drones para buscar, si así lo determinan los responsables del operativo, cuando caiga la noche o por zonas más boscosas y escarpadas. Los drones permitirán un rastreo más cercano.