Permanece muerto varios días dentro de su coche en la playa villaviciosina de La Ñora

Un vecino de Gijón, cuya identidad se corresponde con las iniciales A. R. L., de 49 años, fue hallado muerto en el interior de su coche, que estaba estacionado en las inmediaciones de la playa de La Ñora, en Villaviciosa. Los agentes de la Guardia Civil con base en el cuartel de la localidad encontraron el cadáver sobre las once menos cuarto de la mañana de anteayer, jueves. Todo apunta a que el hombre llevaba varios días muerto en el interior del vehículo, sin que nadie se percatase del fallecimiento. Fue incinerado ayer, viernes, en el tanatorio de Cabueñes, tras una celebración de la palabra en la capilla de las instalaciones.

Sentado en el coche

Los agentes encontraron el cadáver en el interior de un Dacia Dokker, sentado y reclinado hacia el lado del copiloto. En el interior del vehículo encontraron envases de medicamentos. El médico del centro de salud de Villaviciosa confirmó el fallecimiento del hombre, aunque no las causas del mismo, que no eran evidentes. No había signos exteriores de una muerte violenta.

El hombre, que sufría de problemas depresivos -tenía que acudir diariamente al Centro de Tratamiento Integral de Gijón, donde le administraban la medicación-, tenía antecedentes por intentos de suicidio previos. El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de La Corredoria, donde se le practicó la autopsia.

El informe de la misma, indicando las causas del fallecimiento, se remitirá al Juzgado de Villaviciosa, que ha abierto diligencias sobre este fallecimiento, que apunta a una muerte natural o voluntaria. Al fallecido le sobrevive una hija, así como sus padres, una abuela y sus hermanos.