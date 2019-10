Dos mujeres, ilesas tras ser arrolladas por el tren en un paso a nivel en Llanes

Un tren de mercancías que realizaba la ruta Llanes-El Berrón arrolló en la mañana de ayer a un vehículo que iba a cruzar el paso a nivel sin barreras de Vegarrelenga, en la localidad llanisca de Quintana. Pese a lo aparatoso del suceso y al gran impacto que recibió el vehículo, las dos mujeres que lo ocupaban, una de ellas embarazada, resultaron ilesas.

Eran algo más de las nueve de la mañana cuando las dos maestras, I. A. C. de 37 años (conductora) y S. Ll. I. de 33 (acompañante) acudían a trabajar desde Llanes a su centro educativo, el colegio público Valdellera de Posada. El sol, que a esas horas no está demasiado alto, redujo la visión de la conductora, que no tuvo tiempo a dar marcha atrás. El convoy impactó contra una pequeña parte delantera del coche cercana a la vía y lo lanzó contra el muro de una casa colindante. Gracias a eso el vehículo no avanzó y se evitó una tragedia mayor. El maquinista, que viajaba sin carga, pudo frenar el tren unos cien metros más allá del impacto.

La Guardia Civil acudió de inmediato. Y la ambulancia de soporte vital básico de Llanes se trasladó hasta la zona del suceso con un equipo de atención primaria. Tras el examen médico se concluyó que las implicadas en el accidente estaban ilesas y las dos maestras fueron, por sus medios, al Hospital Grande Covián de Arriondas. La mujer embarazada se sometió a las pruebas que certificaron que el feto estaba bien.

"No soy consciente de que haya sucedido esto, no vi el tren, solo sentí cómo nos llevaba por delante", narraba la copiloto. "Cuando llegué al paso a nivel me asomé para mirar y cuando me di cuenta el tren estaba encima, no pude dar marcha atrás porque estaba demasiado cerca. Del resto casi no me acuerdo", señaló la conductora. "Hoy es nuestro segundo cumpleaños", decía aún impactada unas pocas horas después del suceso esta última.

"Para mirar al cruzar este paso a nivel tienes que meter un poco el morro del coche, o no ves", señalaba Vanesa Villa, una vecina que salió de su casa tras el impacto para socorrer a las dos mujeres que ocupaban el vehículo. "No es la primera vez que pasa aquí algo así, ni será la última", lamenta Villa, que subrayaba la disparidad de opiniones entre los vecinos de Quintana con respecto a la eliminación de este paso a nivel. "Hay mucha gente que no quiere cerrarlo, otros apoyamos que sí lo hagan", decía tras el suceso de ayer.

"Hace unos años, en el paso a nivel sin barreras por el que se accede a Piedra -el pueblo de al lado- el tren se llevó por delante al panadero y lo mató. Fue entonces cuando decidieron cerrarlo", recuerda. Lo que pretenden quienes apoyan la supresión del de Vegarrelenga es "que no haya una tragedia más". Porque al final, apuntaba Manuela Balmori, "la vía es del tren" y todo aquel que la invada "corre este peligro". El problema de este paso sin barreras de Quintana es que "si no se invade, no se ve" y de ahí su peligrosidad, explicaba Balmori, en cuyo muro, a centímetros de su jardín, impactó el vehículo.

"Nunca voy por ahí"

Lo cierto es que fue una casualidad que las dos maestras utilizaran esta ruta para llegar a su centro de trabajo. "Nunca voy por ahí al colegio, siempre vamos por Posada", aseguraba la conductora, pero el camino es más corto por este punto, con lo que es frecuente que los padres con sus hijos utilicen esta zona para llegar al Valdellera, evitando así cruzar por el centro de Posada otro paso a nivel, en ese caso con barreras.

Y es que en el concejo de Llanes existen un total de 82 pasos a nivel. Setenta de ellos son públicos y doce particulares. Del total, solo 17 tienen barreras. La supresión de buena parte de ellos se está sometiendo desde hace unos años a debate con motivo de la redacción del Plan General de Ordenación (PGO). Los políticos han trasladado a los vecinos las diferentes soluciones, pero la disparidad de criterios hace que las decisiones definitivas no acaben de adoptarse.