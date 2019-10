La mujer arrollada en Cangas de Onís: "Solo puedo andar con tacataca"

"Desde el atropello ya solo pudo andar con tacataca, no puedo subir ni bajar escaleras sola, me tienen que lavar y vestir. Antes estaba bien, pero con el golpe me he tenido que ir a una residencia", aseguró en la mañana de ayer la nonagenaria atropellada en septiembre de 2016 en la confluencia de la avenida de Covadonga y la calle Prudencio González. La mujer, Filomena C. V., relató en el Juzgado de lo penal número 3 de Oviedo cómo ha perdido la autonomía que le permitía vivir sola y autónoma. El accidente la llevó seis días al hospital, luego estuvo cuatro meses y medio sin poder moverse y no se recuperó físicamente hasta un año después del atropello, suficiente, según la médico forense, para que una persona de esa edad pierda las habilidades que le permitían llevar una vida independiente.

El autor del atropello, B. A. G., aceptó una condena de doce meses de multa, a razón de ocho euros diarios, lo que hace un total de 2.880 euros. También aceptó que se le retire el carné de conducir por espacio de dos años. El juicio continuó para determinar la indemnización que deba recibir la víctima. La Fiscalía pide para la mujer 23.385 euros por las lesiones, con 3.274,98 euros por las secuelas -dolor en la rodilla- y otros 40.000 euros por perjuicios morales. La acusación particular, que ejerce la mujer bajo la dirección letrada de Juan Carlos del Valle, solicita cifras superiores, en atención al drástico cambio de vida que ha experimentado la víctima después del desgraciado atropello.