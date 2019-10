Las novedades del caso de Sheila Barrero "clarifican muchas cosas", dice la fiscal

El Juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Cangas del Narcea acogió ayer una nueva jornada de diligencias dentro de la fase de instrucción del reabierto caso del asesinato en 2004 de Sheila Barrero, vecina de Degaña. Ayer prestaron declaración tres oficiales del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil que participaron en la elaboración del informe de balística y de residuos de disparo realizado tras el suceso, en 2004. La prueba se practicó a petición de la Fiscalía de Violencia de Género, que se hizo cargo del caso el pasado mes de julio, y con el objetivo de buscar puntualizaciones y aclaraciones de los informes también había solicitado la declaración que se produjo el martes, en ese caso de una facultativa del Instituto Nacional de Toxicología que participó en el último análisis realizado a las pruebas recogidas en el lugar del asesinato.

"Se clarificaron muchas cosas y ahora hay que estudiarlo", señaló a la salida del Juzgado la fiscal Eugenia Prendes. Aseguró que las declaraciones solicitadas han servido para "aportar más datos para valorar e interpretar y algún concepto que estaba más oscuro o que no se entendía bien ahora se ha clarificado". No obstante, Prendes puntualizó que lo expuesto en la sala no había inclinado la balanza hacia ninguno de los dos lados: "Este es un tema de hipótesis e interpretación, hay cosas que no se resuelven con un sí o un no, ahora hay que volver a estudiar todo el conjunto de indicios y pruebas que hay".

Con las declaraciones de ayer se podría cerrar la fase de diligencias, aunque la Fiscalía tampoco descarta pedir alguna prueba más, algo que decidirá tras el análisis de las aclaraciones recibidas.

Por su parte, los oficiales de la Guardia Civil corroboraron los datos recogidos en el informe que habían realizado tras el asesinato. En él ya recogían que en los portamuestras analizados en laboratorio, con muestras tomadas en prendas y manos de investigados, se encontraron partículas específicas de disparo, es decir, que contenían plomo, antimonio y bario, que según los investigadores son componentes que no están en el ambiente y que solo se pueden adquirir "por haber disparado, estar próximo a un disparo, tocar un arma o haber dado la mano a una persona que ha disparado".

El comandante José Luis Ferrando, uno de los agentes que ayer prestaron su testimonio, señaló además que en el informe de 2004 se detalla que "en uno de los investigados se hallaron partículas que eran características del casquillo que se encontró en el vehículo", haciendo referencia al principal sospechoso, el exnovio de Sheila Barrero Borja V. G. No obstante, el comandante Ferrando también reconoció que la prueba de residuo de disparo "es muy interpretable" y que contar con el arma del crimen "sería vital" para el esclarecimiento del asesinato.

Tras estas últimas declaraciones, el abogado que defiende al sospechoso, Pedro González, volvió a insistir en que el casquillo analizado en el laboratorio no sería el encontrado en el lugar del crimen. "El analizado no tiene nada que ver con el que el instructor policial dijo que había sido hallado, era de otra marca distinta, ahí hay matizaciones importantes", subrayó.