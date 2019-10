El vídeo viral de un hombre ahorcado que conmociona a los asturianos no es en Oviedo

Hoy se ha extendido como la pólvora por los WhatsApp de muchos asturianos un vídeo que muestra unas duras imágenes en las que se observa a una persona ahorcada en un puente. Las imágenes, grabadas desde un coche, enfocan al cadáver de una persona que está colgada con una soga desde la estructura.



El vídeo se ha propagado por los teléfonos de muchos vecinos de Oviedo insinuando que el suceso había tenido lugar en la capital asturiana. Sin embargo, la página "Maldito bulo", un portal especializado en desmentir noticias falsas que se convierten en viral, ha tratado de aclarar la situación y explicar que este suicido no se ha producido en Asturias.



"Circula un vídeo de 5 segundos grabado desde un coche en marcha en el que se ve a un hombre colgado desde un puente. Se dice que se trata de Oviedo, Sevilla u otros lugares. En realidad, se trata de Bilbao (Vizcaya), tal y como ha confirmado Ertzaintza a Maldita.es. El vídeo fue grabado desde la carretera BI-631 y la persona se ahorcó desde el puente del camino de Azkaraibidea", explican desde el portal de Internet. "El suicidio se produjo sobre las 16:30 horas del 28 de octubre de 2019 "en un puente sobre la carretera BI-631 en el Alto de Santo Domingo cercano al barrio bilbaíno de Txurdinaga", ha explicado el gabinete de prensa de la Ertzaintza", afirman.



La Policía Local de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) también ha querido desmentir esta información a través de su cuenta oficial de Twitter después de la alarma que se ha generado entre los vecinos de la localidad tras recibir el vídeo. "En relación con el video que está circulando por diversas #RedesSociales sobre un posible ahorcado en puente, confirmar que no es #CastillejaDeLaCuesta y según el @E112Andalucia no se tiene constancia de tal incidente en la provincia. Sigue solo fuentes oficiales.#StopBulos", ponía el mensaje.





En relación con el video que está circulando por diversas #RedesSociales sobre un posible ahorcado en puente, confirmar que no es #CastillejaDeLaCuesta y según el @E112Andalucia no se tiene constancia de tal incidente en la provincia.

De hecho,Ciudadanos de la localidad sevillana y también de Oviedo aseguraban de que se trataban de imágenes que se habían producido en su ciudad.