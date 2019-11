Choque por alcance en la autovía de Villaviciosa en El Berrón

Dos vehículos colisionaron por alcance en la autovía de Villaviciosa a la altura de la salida hacia El Berrón, en Siero, poco antes de las diez de la noche de ayer. Los vehículos circulaban en sentido a Villaviciosa cuando por razones que no han trascendido uno de ellos golpeó la parte trasera del otro, causando grandes destrozos, aunque no heridos de consideración. A la zona se desplazaron varias patrullas de la Guardia Civil, con el fin de realizar el correspondiente atestado del accidente. El suceso no causó importantes retenciones de tráfico, según indicaron algunos testigos. Pasadas las diez de la noche, dos grúas retiraron los vehículos accidentados, que habían sufrido importantes daños. Por otro lado, al menos tres vehículos sufrieron daños en la Autovía del Cantábrico, poco antes del enlace con la autopista "Y", en Gijón, al arrollar un jabalí que había invadido la carretera.