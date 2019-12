La patronal de las gasolineras pide calma tras los asaltos de la "banda del Seat León"

El presidente de la Agrupación asturiana de vendedores al por menor de carburantes (Asvecar), Fernando Villa, hizo ayer un llamamiento a la calma tras los tres atracos perpetrados, más uno frustrado, por la "banda del Seat León" en gasolineras del centro de Asturias el pasado fin de semana. "Es más costoso el daño que causan que la recaudación que se puedan llevar. Por seguridad no podemos tener en caja más de 150 euros", aseveró. Según Villa, estos asaltos "fueron algo puntual y no hay motivo de alarma".

Los dos detenidos en Avilés el sábado por la mañana como presuntos autores de estos asaltos -participaron otros dos a los que al cierre de esta edición se seguía buscando- pasarán hoy a disposición judicial en los Juzgados de Avilés, donde se decidirá si procede o no prisión provisional. La Policía Nacional y la Guardia Civil mantienen abierta la investigación, por lo que no se descartan nuevos arrestos.

El primer asalto de la "banda del Seat León" fue antes de las diez de la noche en la estación de servicio de Riaño (Langreo). El empleado de la instalación resultó herido, al darle dos de los asaltantes una paliza mientras lo tenían en el suelo. Se llevaron 200 euros de la caja y 60 de su víctima.

Los cuatro asaltantes se dirigieron entonces a la gasolinera de El Montico, en la autopista "Y" en sentido Avilés, de donde se llevaron el dinero que había en la caja. De allí continuaron hasta la de La Isla, en Soto del Barco hacia Pravia, donde la recaudación también fue mínima. Y ya de vuelta intentaron un nuevo atraco en la gasolinera de El Robledo, en la "Y" en sentido a Oviedo.

El presidente de la patronal asturiana de las gasolineras en Asturias calificó estos asaltos "carentes de sentido porque el dinero que se pueden llevar es ridículo en comparación con los daños que causan, sobre todo si atacan a personas".

Fernando Villa explicó que "por seguridad no se puede tener en la caja más de 150 o como mucho 200 euros. Además, ya hubo una propuesta en 2006 para que a partir de las diez de la noche todas las ventas se realizaran con pago digital, con tarjeta, para que no haya dinero en las estaciones de servicio. Ya hay quien lo hace, así que no tiene sentido este tipo de actuaciones", remarcó.