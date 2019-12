Un violador convicto amenaza a la madre de su novia en la sede de Vox en Oviedo

El gijonés A. C. Á., condenado a nueve años de cárcel por violar, maltratar y vejar a su expareja -una condena que ha recurrido ante el Tribunal Supremo-, ha vuelto a hacer de las suyas. En esta ocasión ha sido condenado por la titular del Juzgado número 3 de Oviedo, Begoña Fernández, al pago de una multa de 270 euros y a una medida de alejamiento por amenazar a la madre de su actual novia, unos hechos que ocurrieron en la sede del partido Vox en Oviedo, en la calle Posada Herrera, el pasado 18 de octubre.

Según los hechos probados, el hombre, de 31 años, llegó a la sede de Vox a las cinco y media de la tarde "molesto y contrariado" con la madre de su pareja, "con motivo de previas desavenencias familiares", según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA. Una vez allí se encaró con la mujer, que colabora como voluntaria con Vox, y "guiado por el ánimo de amedrentar su voluntad" le espetó: "Tú a mí no me conoces". Ella le respondió a su vez: "Ni te conozco, ni tengo ningún interés en conocerte". El hombre ahora condenado respondió: "Cuida lo que tu marido pone en las redes sociales, te vas a arrepentir, ten cuidado que le voy a mandar unos mensajes que se va a acordar, y tú ten cuidado porque no tengo nada que perder".

Iba a afiliarse

Un par de días después, el marido de la mujer recibió unos mensajes intimidatorios a través de la aplicación Telegram, pero no ha podido probarse que partiesen de algún dispositivo de A. C. Á. En el juicio, este aseguró que había ido a la sede de Vox a afiliarse y que abandonó el lugar al encontrarse con la madre de su novia, "extremo de nula credibilidad", según indica la jueza en su sentencia.

Aparte de la pena de multa, A. C. Á. no podrá acercarse a menos de cien metros de la madre de su novia durante un periodo de seis meses. Y tendrá que pagarle una indemnización de 200 euros en concepto de daños morales.