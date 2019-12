La "banda del Seat León" sigue su carrera delictiva con dos asaltos más en Oviedo

La "banda del Seat León" pisa el acelerador y augura una "campaña navideña" movida. En la madrugada de ayer cometieron otros dos asaltos en Oviedo, concretamente en la avenida del Cristo y en el entorno de la calle Darío de Regoyos, en Fozaneldi. El "modus operandi", el mismo que este activo grupo de delincuentes viene utilizando: robaron un coche en Lugo de Llanera, concretamente un Seat Ibiza -el otro modelo que utilizan para sus asaltos- de color gris y con matrícula 8257DKB, se desplazaron a Oviedo, destrozaron el escaparate de los locales -en el caso del robo cometido en la avenida del Cristo de un alcantarillazo-, entraron rápidamente, forzaron las tragaperras y se llevaron la recaudación desapareciendo de la escena rápidamente.

El robo de la avenida del Cristo se produjo sobre las cuatro y media de la madrugada. La Policía ha podido conocer todos estos datos gracias a un testigo presencial. También cuenta con la grabación de la cámara del local, aunque no puede identificarse a los autores del robo, que iban encapuchados.

Los agentes aún no han encontrado el Ibiza. Su propietario andaba en la noche de ayer buscándolo por Avilés, lugar al que pudieron llevarlo los ladrones. "Dejé aparcado el coche a las diez de la noche y cuando bajé a las siete menos diez de la mañana para ir a trabajar no estaba. La Policía me dijo que lo había utilizado para unos robos. Que se lleven todo lo que quieran del coche, pero que no me lo quemen", imploró el joven afectado.

Ayer de madrugada también fue robado un Seat León en Peñamellera Baja, que podría ser utilizado en algún asalto por esta activa banda de ladrones. En días pasados, las fuerzas de seguridad pidieron colaboración a los taxistas para localizar un Seat León amarillo que había sido robado por la banda.

La Policía considera la hipótesis de que se trata de un grupo de unos diez asaltantes, que contarían con una treintena de colaboradores, incluidas ocho mujeres. Varios de estos asaltantes residirían en la zona de Avilés, aunque hay otros distribuidos por el resto del área central asturiana. Dejaron una nota de desafío en un bar de Gijón insultando a los agentes. Han cometido asaltos en Avilés, Gijón, Oviedo, Piedras Blancas, entre otros lugares, y también tres gasolineras, en Langreo, Carreño y Soto del Barco. La banda se ha convertido en una prioridad para la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Dos atracos en Gijón

En la misma madrugada se registró otro robo en un bar del barrio gijonés de Laviada, aunque de momento los dueños descartan que se pueda atribuir a la "banda del Seat". "Entraron con llave y me desactivaron la alarma, tuvo que ser alguien conocido", lamentó el dueño, que calcula pérdidas de unos 400 euros que había en la caja registradora. Apenas dos semanas antes, otro grupo de cacos le reventó una de las cristaleras para llevarse la recaudación de las tragaperras. Ayer, en el barrio, se respiraba cierto hartazgo. Según comerciantes y vecinos, en el último par de meses cada vez se ve a más "gente conflictiva" y, sobre todo, en su calle, que, aunque desemboca en la amplia Magnus Blisktad, al ser más estrecha y acabar en un callejón está comenzando a ser un lugar predilecto para "pequeños robos y trapicheos".

También surgen dudas sobre la autoría de otro robo, también de madrugada, en el Polígono Promosa, en una nave de conservas de la empresa La Polar. Entraron a la fuerza en su zona de oficinas provocando graves destrozos. La nave se mantuvo ayer cerrada, pero en su puerta trasera había numerosas marcas de rodadas de vehículos. No apunta a la "la banda del Seat".