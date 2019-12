La Audiencia juzga al lenense que violó a su hermana y la amenazó con una navaja

Siete años de cárcel, una indemnización de 4.500 euros y una multa de 2.880 euros es la condena que solicita la Fiscalía para José Antonio M. H., el vecino de Lugones (Siero) encarcelado desde hace un año como presunto autor de la violación de su hermana, a la que habría asaltado sexualmente tras amenazarla con una navaja. La Fiscalía solicita además que se le imponga una medida de libertad vigilada por espacio de cinco años y que no pueda acercarse a la víctima y a la familia de esta por espacio de nueve años. El juicio está señalado para mañana en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo.

Según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, José Antonio M. H. llamó a su cuñado por teléfono para que él y su hermana fueran a Lugones porque un hombre les iba a dar mucha chatarra y varios aparatos de radio. La pareja se desplazó hasta la casa del hijo del procesado, que también fue a ese domicilio. Una vez allí, el agresor insistió en que su cuñado se quedara en casa y que él y su hermana irían a buscar el material, lo que hicieron ambos y el hijo de él.

Al cabo de un rato de camino, el procesado, "en ejecución de su plan", comenzó a intimidar a su hermana con frases como "me tienes que hacer caso" y "si no me haces caso va a ser peor". En un momento dado, la agarró por la muñeca y le dijo: "Aquí llevo un cuchillo, si no me obedeces será peor", haciendo ademán de mostrarle un objeto que llevaba dentro de la chaqueta y conminándola para que le obedeciese y no escapase diciéndole: "Si me tengo que pegar con alguien de por aquí que lo vea, voy a... y mato a tu marido", siempre según la Fiscalía.

El hijo del procesado recriminó a su padre, que le respondió diciéndole que se fuera, lo que aquel hizo pero para buscar ayuda.

La mujer "presa de los nervios", siguió a su hermano, que continuó con sus amenazas, acompañadas de una navaja. Ambos llegaron a casa del procesado, que cenó y luego llevó a su hermana a una habitación, obligándola a desvestirse para luego violarla.

El marido de la víctima y el hijo del acusado acudieron en su ayuda, y el acusado la dejó marchar. José Antonio M. H. ingresó unos días después en prisión.