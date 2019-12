Cae un miembro de la "banda del Seat León" tras un robo frustrado en Avilés

Cae un nuevo miembro de la "banda del Seat León". La Policía Nacional detuvo en la madrugada del jueves en Avilés a un presunto integrante de esta organización criminal que acumula decenas de robos a lo largo y ancho de la geografía asturiana. Los agentes detuvieron al caco tras una larga persecución, que comenzó en La Carriona, donde fue sorprendido intentando robar un Seat León, y terminó en La Magdalena, donde finalmente fue apresado por los guardias. Las alarmas saltaron en torno a la una de la madrugada del jueves. Fue entones cuando el propietario del Seat León pilló in fraganti a varios cacos. Le habían reventado el bombín de la puerta del conductor, bajaron las cuatro ventanillas del vehículo y accedieron a su interior. "Incluso forzaron un cepo de seguridad que habíamos comprado y puesto, precisamente por miedo a ser víctimas de la banda", afirma el afectado.

Los gritos del dueño del vehículo, que inmediatamente llamó a la Policía, ahuyentaron a los ladrones. Tras ellos se pusieron en marcha ipso facto varias patrullas policiales, que comenzaron a seguir a los cacos en una persecución que les llevó desde La Carriona a La Grandiella vía Buenavista. Fue allí, en la nueva zona residencial, donde los agentes sorprendieron a los ladrones tratando de acceder a otro vehículo. Finalmente, lograron detener a uno de los sospechosos.

El intento de robo de La Carriona ya ha sido denunciado por los propietarios. Ahora, los investigadores trabajan para tratar de averiguar si el ladrón pertenece a la "banda del Seat León". Precisamente desarticular esta organización, que acumula decenas de robos y que se cree que puede estar integrada por una veintena de miembros, la mayoría de ellos hombres, es una de las prioridades de las fuerzas de seguridad.

No está siendo tarea fácil. Y es que sus integrantes se las saben todas: sus robos no superan los 300 euros para evitar así la cárcel, no utilizan sus propios coches para realizar los asaltos, se cubren totalmente y no usan móviles para que no haya registro de sus movimientos y evitar así su imputación como miembros de una banda organizada.

Aunque no todo son precauciones. Los miembros de la "banda del Seat León" también han mostrado su lado más desafiante a los agentes: dejaron una nota insultando a miembros de la Guardia Civil y han aumentado el número de robos y localidades en las que "trabajan". Las fuerzas de seguridad del Estado solicitan la colaboración de los ciudadanos, que resulta fundamental en la resolución de muchos casos.