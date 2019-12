Encuentran el cuerpo calcinado de una mujer en Monteagudo (Murcia)

La Guardia Civil investiga el hallazgo del cuerpo calcinado de una mujer, que se hallaba en tratamiento psiquiátrico, en el parque de los Polvorines de la localidad murciana de Monteagudo en la mañana del domingo. Fue un vecino de Monteagudo el que encontró el cadáver y alertó a la Guardia Civil. No se han hallado otros signos de violencia. El marido declaró a la Guardia Civil que había estado hablando con ella en casa hasta la madrugada, que después se acostaron y que hasta que se despertó no fue consciente de que ella no estaba en el domicilio.