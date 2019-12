La familia del asesinado de La Felguera exige que no se indemnice al padre

La acusación particular del crimen de La Felguera, ejercida por la madre y el hermano gemelo de la víctima, Iván Castro, acaba de presentar su escrito, en el que solicita 27 años de prisión para cada uno de los dos acusados, el presunto autor material de los disparos, Nelson Dos Anjos, y la supuesta instigadora del asesinato, novia de la víctima, Marta Rama. Esta acusación, asesorada legalmente por el letrado Ángel Bernal, solicita unas indemnizaciones de 200.000 euros para la madre de la víctima y 100.000 euros para el hermano.

Por otro lado, en el escrito, los familiares piden expresamente que no se conceda indemnización alguna al padre de Iván Castro. Aducen razones de peso. Indican que el hombre no tenía relación con el hijo, ya que llevaba más de 25 años sin saber de él. "Nos dio una vida de malos tratos", aducen en el escrito de acusación. Aparte de que no pasó la manutención que le correspondía en virtud del acuerdo de divorcio, no pasó a verles en ningún momento. Para ilustrar la violencia a la que sometió a la familia, aducen que le constan dos denuncias por agredir a la madre de la víctima.

El padre, con un amplio historial delictivo, se puso en contacto con la familia nada más conocer la muerte violenta de su hijo, interesándose por las indemnizaciones que pudiesen corresponderle, un hecho que indignó a los familiares más cercanos del joven asesinado.

Ahora será la acusación particular que ejerce el padre la que presente su escrito, tras lo cual le corresponderá a las defensas hacer lo propio. En primer lugar le correspondería a Marta Rama, quien no ha reconocido en ningún momento los hechos. Rama se ha presentado a sí misma como una víctima del asesinado, del que deslizó en sus declaraciones que la sometía a malos tratos.

Cerrará la presentación de escritos Nelson Dos Anjos, defendido por José Manuel Fernández González. La declaración del presunto autor material del ataque aclaró algunas cuestiones que estaban oscuras, y dejó claro que había sido la novia de la víctima quien había ideado el crimen. El taxista portugués envió cartas a la madre y el hermano de la víctima pidiendo perdón y mostrando su arrepentimiento. "Me dejé comer la cabeza", indicaba en ellas. También ponía sus bienes a disposición de la familia. La madre de la víctima, Puri Castro, respondió a los investigados con otra dura carta: "Tenéis el corazón negro".