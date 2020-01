El juez Marchena ratifica tres años para un cacereño por traficar en el Aquasella

El magistrado Manuel Marchena, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ha ratificado la condena de tres años de prisión para un cacereño sorprendido cuando se disponía a entrar en el Aquasella con 46 envoltorios con 9,05 gramos de éxtasis (MDMA) y 9,2 gramos de cocaína. El acusado había llegado al aparcamiento del festival sobre las ocho de la tarde del 21 de julio de 2016. Sacó la droga de un compartimento en el motor. El envoltorio iba impregnado en vinagre para que no fuese interceptado por los perros especializados. La defensa del acusado adujo que no se había demostrado que la droga fuese de él y que no se le habían aplicado atenuantes por dilaciones indebidas, por la escasa entidad de la droga incautada, por sus circunstancias personales y por lo inhabitual de su conducta, argumentos que rechaza Manuel Marchena, como ya en su día hicieron la Sección Tercera de la Audiencia y la Sala de lo Civil y Penal del TSJA.