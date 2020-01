Detenida la líder de Hogar Social por el asalto a Ferraz

La líder del colectivo Hogar Social, Melisa Domínguez Ruiz, ha sido detenida este jueves por agentes de la Policía Nacional en el marco de los incidentes registrados en la sede del PSOE de la calle Ferraz de Madrid,



Tras su arresto, Domínguez ha prestado declaración en dependencias policiales y puesta en libertad a la espera de comparecer ante el juzgado, según han informado a Europa Press fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.



"Os dijimos que nos tendríais de frente y así nos tenéis. Con determinación y voluntad. Por cada golpe que nos deis tendréis dos.@sanchezcastejon, ahora sí que no vas a poder dormir bien", ha escrito la tarde del jueves en un mensaje en redes sociales en el que añade: "mantenerse en pie ante un mundo en ruinas".



La detención se ha producido en el marco de los incidentes registrados en Ferraz cuando miembros de este colectivo han irrumpido en la sede del PSOE para exigir ayudas sociales para nacionales españoles, han informado a Europa Press fuentes socialistas.





Si lo hace la izquierda es un escrache democrático, si lo hacemos nosotros, un acto violento.



????Aquí podeis ver quienes son los violentos: los trabajadores del PSOE. pic.twitter.com/BjTQB57oll — Hogar Social (@HogarSocial_) January 9, 2020

Una sentada

Al entrar de golpe, saltaron los tornos de acceso a la sede y. Efectivos de la Policía Municipal de Madrid, avisados por el partido, se disponían a desalojarles a primera hora de esta tarde, han precisado las mismas fuentes.En su cuenta en Twitter, el PSOE ha compartido un vídeo sobre el incidente y ha avisado a este tipo de colectivos de ultraderecha que no conseguirán amedrentar a los socialistas, que son y seguirán siendo "el dique de contención ante la extrema derecha".Los miembros de Hogar Social Madrid (HSM)en Ferraz para hacer una sentada en protesta al desalojo llevado a cabo esta mañana del edificio que tenían okupado en la calle Cristino Martos, en pleno barrio de Malasaña, desde noviembre de 2018.El edificio okupado por este colectivo fue una antigua sede de CCOO, muy cercano a la zona de Plaza de España. Su portavoz detalló entonces en un vídeo que entraron en el inmueble al tratarse de unaFuentes policiales consultadas señalaron que entraron a principiosy no tuvieron resistencia, ya que en el local, propiedad del Estado, no vivía nadie y se encontraba vació desde 2013.El 12 de septiembre de ese año los miembros de Hogar Social también fueron desalojados de un edificio de la calle Príncipe de Vergara, donde permanecieron un mes.Sobre el desalojo de este jueves, la portavoz de Hogar Social Madrid ha detallado quey ha criticado que "ahora se quedan en la calle" en plena "ola de frío" y "sin que nadie les vaya a atender".Además, ha asegurado que "curiosamente" el desalojo de este inmueble, de titularidad estatal, se produce tras "48 horas de la conformación del nuevo Gobierno" central de PSOE y Podemos, por lo que "obviamente" aprecia una "intencionalidad política" en su lanzamiento.Domínguez también ha explicado que los agentes les han transmitido que la intervención se produce en el marco de uny que derivará "en un juicio".