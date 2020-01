"Has hecho un viaje para no volver": la emotiva despedida de la mujer del conductor fallecido en la "Y"

La mujer de Abel González, el joven fallecido ayer por la noche tras sufrir un accidente en la "Y", Cristina Luengo, utilizó hace unas horas las redes sociales para compartir su pesar por lo sucedido. El hombre, de 44 años, perdió la vida tras salirse de la carretera por causas que se desconocen y que se están investigando.

Luengo colgó hace varias horas un emotivo mensaje en redes sociales para despedir al conductor. "Bueno no tengo palabras para decirte lo mucho que te amo y que te amé, que eras mi todo, que ya te estoy echando de menos... Me has dejado un vacío muy grande en mi corazón, te has ido pero a un viaje muy diferente al que hacemos con los buses. Ahora has echo un viaje pero para no volver te quise te quiero y te querré toda mi vida te amo mi amor cuidanos desde hay arriba te amo descansa mi amor", confesaba la mujer que recibió un aluvión de mensajes en solidaridad por lo sucedido.



El funeral por el eterno descanso del fallecido tendrá lugar a la una de la tarde de mañana viernes en el tanatorio de El Salvador.