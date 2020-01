Seis heridos en dos siniestros en el Huerna causados por el granizo

Seis personas resultaron heridas ayer de distinta consideración en dos accidentes de tráfico que se registraron en la autopista del Huerna (AP-66), provocados, según los primeros indicios, por el granizo y la intensa lluvia. Todos ellos fueron trasladados al Hospital Álvarez Buylla de Mieres. El primero de los siniestros, en el que se vieron implicados siete vehículos, obligó a cortar la circulación en sentido Asturias durante unos diez minutos, según fuentes de la concesionaria Aucalsa.

El primer accidente se produjo a la salida del túnel de Vegaviesga, el que hay a continuación del túnel del Negrón en sentido Oviedo, en el kilómetro 81. Al lugar se desplazaron patrullas de la Agrupación de Tráfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo, desde donde se informó de que el motivo del accidente, en el que se vieron implicados siete vehículos, fue una granizada intensa y momentánea.

Una de las heridas, C. A. S., de 39 años, fue trasladada al Hospital en una UVI móvil con varios traumatismos. Posteriormente, otra ambulancia trasladó a los demás heridos: T. G. P., de 46 años; R. M. R. A., de 52; L. S. G., de 19 años, con cefalea por inhalación de gas del airbag, y J. C. S. C., de 49 años.

Según el relato de testigos presenciales, cuando la ambulancia estaba recogiendo a estos heridos para trasladarlos al hospital se produjo otro accidente casi a la misma altura, pero en sentido León. Así que el vehículo sanitario tuvo que dar la vuelta para ir hasta ese nuevo siniestro y recoger a otra herida, B. R. D., de 23 años.

Todos los heridos llegaron al Hospital Álvarez Buylla unos minutos antes de las diez de la noche. Fuentes de la concesionaria Aucalsa señalaron que la autopista se cerró al tráfico durante unos minutos al producirse el primer accidente por motivos de seguridad, pero que posteriormente se restableció la circulación con normalidad.