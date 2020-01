La madre de la niña muerta en Logroño no admite que la mató

La madre de la niña de 5 años que fue hallada muerta en una habitación de un hotel de Logroño el lunes "niega haber cometido un acto delictivo" y "lo que viene a decir, dentro de lo poco que transmite, es que ha fallecido, no que la haya matado", afirmó ayer el delegado del Gobierno en La Rioja, José Ignacio Pérez Sáenz. Según explicó, la mujer, que está ingresada en la unidad de psiquiatría de un hospital de Logroño en calidad de detenida, "no expresa que la niña haya fallecido por causas naturales, pero en ningún caso da a entender que es autora de ningún hecho". Esas afirmaciones se desprenden de "lo poco que ha transmitido" hasta ahora la mujer, que de momento no ha prestado declaración. Mantiene una actitud "evasiva, poco colaborativa" y "ausente, como si no hubiera cometido nada", afirmó Pérez Sáenz.