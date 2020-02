La alegría de los pasajeros de Air Canada después de tomar tierra: "Conseguido"

Han sido cinco horas muy largas para los pasajeros del Boeing 767-300 de la aerolínea Air Canada que despegó del aeropuerto madrileño rumbo a Toronto (Canadá) a las 14.33 horas y, tras detectar problemas técnicos, tuvo que volver a Barajas. Pero finalmente, el aparato ha aterrizado a las 19.15 en el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez.



"Conseguidoooo", publicaba en Twtter Carlos Castañeda, uno de los pasajeros de la aeronave, que trató de retransmitir a través de esa red social cómo era la situación que estaban viviendo dentro del aparato. Estamos todos tranquilos, que nadie se preocupe", escribía Carlos Castañeda desde su cuenta de Twitter. "Dicen que solo hemos perdido una rueda", comentaba a continuación. Posteriormente, este mismo pasajero, ha colgado un vídeo en el que se observa a un avión F-18 que acompaña a la aeronave de Air Canada. También ha mostrado otro vídeo, en el que se observa la cabina de pasajeros. "Aquí todo está tranquilo", reza el mensaje que acompañaba a la publicación.





Pretty scary rough landing, but we made it. Thanks for all the messages and wishes!



Live in fascination and enjoy the ride! pic.twitter.com/5RFWSiTyTn