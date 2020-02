Hablan los pasajeros del vuelo de Air Canada: "Estamos todos tranquilos, que nadie se preocupe"

Un avión de la aerolínea Air Canadá está sobrevolando Madrid para prepararse para un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Barajas, según han confirmado este lunes el gestor de navegación aérea Enaire. Se trata de un avión Boeing 767-300 de la compañía canadiense que despegó del aeropuerto madrileño rumbo a Toronto (Canadá) a las 14.33 horas y, tras detectar problemas técnicos, está tratando de volver a Barajas.



El comandante del vuelo AK837 de Air Canadá ha pedido "mucha calma y mucha paciencia" al pasaje en este procedimiento. Varios pasajeros también han narrado desde dentro de la aeronave cómo se encuentran y cuáles son sus senaciones en estos momentos de espera hasta el aterrizaje."Estamos todos tranquilos, que nadie se preocupe", escribía Carlos Castañeda desde su cuenta de Twitter. "Dicen que solo hemos perdido una rueda", comentaba a continuación. Posteriormente, este mismo pasajero, ha colgado un vídeo en el que se observa a un avión F-18 que acompaña a la aeronave de Air Canada. También ha mostrado otro vídeo, en el que se observa la cabina de pasajeros. "Aquí todo está tranquilo", reza el mensaje que acompaña a la publicación.





The good news, beautiful views of Spain from the air. The bad news, looks like I might not make my work meetings tomorrow!



From earlier: pic.twitter.com/jq6HsGOAgB