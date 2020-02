Una empresa de Llanera denuncia que usan sus datos para ofrecer falsos empleos

El gerente de una empresa del polígono de Asipo, en Llanera, ha denunciado un intento de estafa ofreciendo empleos y utilizando la dirección y el teléfono de la compañía. La Guardia Civil ha recibido más denuncias de personas que cumplimentaron el cuestionario que se ofrecía en una página web y en la que se pedían los datos personales y un número de cuenta bancaria, para, en teoría, ingresar dinero por los gastos de dieta y desplazamientos para acudir a la entrevista.

Uno de los afectados fue el primero en denunciar en el cuartel de la Guardia Civil de Llanera. Según explicó, vio el anuncio de empleo en una página web, en la que ponía un enlace que daba acceso a un cuestionario en el que se pedían los datos personales, incluido el número de la cuenta bancaria. El contacto era a través de Whatsapp y ofrecían 65 euros la hora, con contrato de 8 horas diarias. Y se daba cita para la entrevista de trabajo: todas a las 18.00 horas y figuraba una dirección, pero no el nombre de la empresa.

Las alarmas saltaron cuando Felipe Fernández, gerente de la empresa Nacex, que precisamente este mes cumple 25 años, llegó a la sede y se encontró con que se habían recibido multitud de llamadas interesándose por las ofertas de empleo y además había una treintena de personas esperando para la entrevista de trabajo. "No me lo podía creer. No sabía que hacían todas aquellas personas allí, porque nosotros no habíamos puesto ningún anuncio", explicó en conversación telefónica con LA NUEVA ESPAÑA. "Pero además, cuando las hacemos, utilizamos el método tradicional, a través del Servicio Público de Empleo, de los ayuntamientos o de la página web del Principado", explicó el gerente de la compañía.

"Lo único que pudimos hacer fue decirles a todas estas personas que acudieran a la Guardia Civil o la Policía e interpusieran una denuncia. Es una vergüenza que se aprovechen de que la gente busca empleo para intentar estafarlas", añadió Felipe Fernández.

Un portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón indicó que "hasta el momento" no se tiene constancia de que sacaran dinero de las cuentas bancarias de los afectados. También incidió en la necesidad de que todas las personas que se vieron implicadas en este intento de estafa presenten denuncia para la investigación.