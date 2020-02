Hallan muerto a un hombre de 76 años que residía solo en su vivienda de Gijón

Triste hallazgo en el número 15 de la calle Pinzón del barrio gijonés de La Calzada, donde localizaron ayer el cuerpo sin vida de un varón de 76 años. El finado es Faustino Costales Menéndez, un conocido vecino del barrio, que residía solo por voluntad propia en la vivienda que antaño fue de sus padres. Su familia no lo veía desde finales de año, y ayer, ante la falta de noticias, decidieron ir a buscarlo a su domicilio. El cuerpo lo encontró el cuñado del septuagenario. La investigación trata de esclarecer ahora cuánto tiempo llevaba muerto Costales. "Eligió vivir solo", lamentaba una de sus dos hermanas.

Las causas de la muerte las revelará la autopsia que le será practicada hoy. La hipótesis que baraja la familia es la de la muerte natural dados los problemas de salud del fallecido. Faustino Costales, "Tino", como le conocían en La Calzada, padecía del corazón y tenía problemas de movilidad. Iba con bastón, caminaba con lentitud y siempre muy encorvado. Sus vecinos también percibieron la ausencia. "No le dimos importancia porque pensábamos que había ido con su familia", indicó una vecina que no lo veía desde Navidad. Otros afirman habérselo cruzado por la calle hace unos quince días. "No olía mal en el edificio, pero sí que me extrañó que los perros se quedaban parados siempre a su puerta", añadió la mujer. "Le echaba de vez en cuando una mano con las bolsas de la compra", puntualizó.

Costales tenía dos hermanas, era soltero y no tenía hijos. Según su familia, había elegido por su propia voluntad vivir solo y mantener poco contacto con sus allegados. Había estado anteriormente en varias residencias de la ciudad, aunque prefirió trasladarse motu proprio a la vivienda familiar de La Calzada.

Una de sus hermanas vive en Gijón. Dado su delicado estado de salud, aunque no por causas físicas, tenía complicado mantener contacto con el finado. Su otra hermana, aunque gijonesa, reside en Mieres. Fue el marido de esta la que confirmó la muerte de Costales. Lo encontró tirado en el suelo, cerró la puerta y alertó a las autoridades.

Familiares de Costales llegaron a Gijón al mediodía. Ya se temían lo peor. Aunque barajaron dar una vuelta por el barrio para ver si se lo cruzaban, decidieron tratar de acceder a la vivienda. Al no tener llaves del portal, aunque sí del domicilio, tuvieron la fortuna de que un vecino salía a la calle. Fue entonces cuando el cuñado de Costales pudo constatar la muerte de Tino.

Ya sobre las cinco de la tarde llegó al número 15 de la calle Pinzón el resto de la familia. Una vez se produjo la retirada del cadáver se vivieron escenas de llanto. La hermana de Mieres y su hija tuvieron que abandonar la calle por la gravedad del momento que vivían. Fueron el hombre que localizó el cadáver y el marido de la hermana que reside en Gijón los que hicieron los últimos trámites con los operarios de la funeraria y con los agentes de la Policía Nacional que se personaron en el lugar de los hechos.

Los restos mortales de Faustino Costales Menéndez fueron trasladados al tanatorio de Jove. Su funeral será hoy, a las siete de la tarde, y será incinerado en el tanatorio de Cabueñes.