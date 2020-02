Una nueva estafa digital amenaza a 28.000 asturianos con relaciones extraconyugales

Hace cinco años, Ashley Madison, una página de contactos para personas casadas y comprometidas, sufrió un "hackeo" que desveló a todos sus usuarios, más de 28.000 en Asturias. Ahora vuelve a hablarse de esta malhadada red de contactos, que se ofrecía bajo el lema: "La vida es corta, ten una aventura". Una empresa de seguridad de correos electrónicos, Vade Secure, ha detectado desde principios de este año un número indeterminado de emails dirigidos a personas con cuenta en esta página. En estos mensajes, se les amenaza con desvelar su inscripción a sus parejas y familiares, a menos que paguen, en el plazo de seis días, unos mil euros en bitcoins, la moneda virtual de la que se sirven numerosos delincuentes para eludir la acción de la Justicia.

En los mensajes de extorsión, que no aparecen en el correo electrónico, sino en un pdf asociado al mismo -motivo por el que no es detectado por los filtros de seguridad-, se incluye el nombre del usuario, su número de cuenta, el número de teléfono y otros datos incluidos en el perfil de la página de contactos, como la fecha de cumpleaños o los gustos sexuales. En el pdf se indica todo lo necesario para pagar el rescate a través de un código QR. Las fuerzas de seguridad aconsejan hacer caso omiso de estos mensajes y no pagar ninguna cantidad. Y es que las personas que acceden al chantaje se arriesgan a ser objeto de nuevas extorsiones.

Como se recordará, en 2015 un grupo de "hackers", "The Impact Team", descubrió los sesenta millones de usuarios de Ashley Madison. Su intención era mostrar que la mayoría de los perfiles de mujeres en esta red social de infieles eran falsos y creados por la propia empresa para atraer a un público eminentemente masculino.

Oviedo, la más infiel

Oviedo resultó ser la ciudad más infiel de Asturias, 10.218 inscritos en la página de contactos extramatrimoniales. La segunda ciudad donde más se utilizaba esta página era Gijón, con 6.635 seguidores, seguida de Avilés, con 5.231, y Pola de Siero, con 684. Muchos usuarios se inscribieron utilizando el correo corporativo de sus empresas, tanto públicas como privadas. Algunos perfiles se abrieron con correos de la Administración del Principado, la Universidad de Oviedo, la Guardia Civil o el Congreso y el Senado, sin olvidar todo tipo de organizaciones políticas, sindicales y profesionales.

Los usuarios de la web en Asturias eran hombres, entre un 85 y 90 por ciento del total. El porcentaje de mujeres era mayor en concejos como Gozón, Castropol, Illas y Cangas de Onís, entre un 18 y un 25 por ciento. También había inscritos en pequeños municipios, como Teverga, con 11 usuarios; Illas, 12; Cabranes, 13; Proaza, 22, o Noreña, 32. El mayor número de clientes se correspondía, sin embargo, con zonas urbanas del centro de la región y las Cuencas. En Mieres había 868 usuarios. En Langreo, 505. En Llanera, 181 personas, y en San Martín del Rey Aurelio, 147.

Entre los usuarios había tres diputadas y dos diputados del Congreso, así como tres senadores. Otros seis usuarios eran de la Guardia Civil y otro de la Policía. También había ocho empleados de la Universidad de Oviedo, nueve de la Viceconsejería de Educación y otro del Servicio de Salud regional. Había otros dos perfiles abiertos con cuentas de la Federación de Empresarios (FADE), otros dos con correos del Colegio de Abogados de Oviedo y otro con una cuenta del Colegio de Gijón. Y también una cuenta del Ayuntamiento de esa misma ciudad.