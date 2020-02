Un hijo evita que su madre se quite la vida después de ser violada por su propio hermano

Claire (nombre ficticio) era una mujer que había vivido atormentada por el doloroso recuerdo de haber sido violado por su hermano años atrás. Ya de adulta, y madre de un hijo, la mujer decidió armarse de valor y confesar a otra persona lo que le había ocurrido para poder aliviar su dolor. Sin embargo y tal y como informa el diario británico "The Mirror", el efecto que supusoel desvelar este secreto fue lo contrario y la mujer se sintió "muy avergonzada". Tanto, que decidió quitarse la vida.

Fue entonces cuando su hijo notó que algo iba mal. Tal y como relata la mujer al diario "Gales Online". "Estaba decidida y estaba fuera de mí. Hice todos los arreglos necesarios para que no me encontraran. Por una razón u otra, mi hijo notó que algo no estaba bien, cogió su coche, condujo hasta mi casa y encontró a su madre inconsciente", relata Claire.

"Me llevaron al hospital donde me revivieron. Estuve allí durante dos días, me hicieron una evaluación psiquiátrica y me enviaron a casa. Me tomó otras cuatro semanas revelarlo a la policía. Ni siquiera podía decir por qué", confiesa la mujer ante la incapacidad de hablar de aquella horrible vivencia de su pasado.

Claire, que ahora tiene más de 50 años, se niega a llamar "hermano" al hombre que abusó de ella ya que dijo que es un título al que perdió el derecho cuando abusó sexualmente de ella. Antes de la violación, ella era una estudiante dedicada, una niña feliz que se convirtió en una adolescente, tal y como cuenta el diario británico. Clarie cuenta que el abuso sexual que sufrió fue infligido "numerosas" veces. Su hermano la violaba cuando no había nadie más en casa. Se mantuvo completamente en secreto a otros miembros de su familia.

Años más tarde, cuando contó a la policía todo lo que había ocurrido, dijo que reabrió un capítulo de su vida que había mantenido enterrado y podía recordar más detalles. Hablando de por qué eligió contarlo tiempo después, confesó "creo que fue porque la vida está cambiando. Los niños han crecido y se han ido".

"Liberar mi trauma me ha liberado por completo", declara la mujer al medio inglés. "Sí, he estado traumatizada, sí, actué, y sí, hice cosas de las que me avergonzaba, pero ahora entiendo que mi trauma fue la razón detrás de esto y puedo controlarme y cuidarme", agrega Claire. Ahora, la mujer es voluntaria para Horizons, una organización benéfica que la ayudó y ayuda a otros.