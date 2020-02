El acusado de la violación del Carmín dice que "fue sexo consentido" y la víctima lo niega

Prado de la Sobatiella, en Pola de Siero, 23 de julio de 2018, esto es, en plenas fiestas del Carmín. En el calor de la fiesta dos jóvenes, él de 19, ella de 17, se miran, se gustan y se terminan besando. Se despiden tras dejarse la dirección de Instagram. La fiesta sigue su curso y vuelven a encontrarse un rato después. Continúa el cortejo y deciden irse detrás de unos arbustos. Ella accede a hacerle una felación al joven; él, según dirá ella más tarde, quiere más. La agarra del brazo y se queda paralizada por el terror. Él -seguimos la versión de la denunciante- aprovecha para violarla. Ella acude luego a presentar una denuncia, pero no presenta las lesiones típicas de una agresión sexual, solo los arañazos propios de haber yacido sobre un suelo de hierba y matorral. La acusación sigue adelante, y en la mañana de ayer se celebró el juicio en la sección segunda de la Audiencia Provincial. Ahora tendrá que ser los magistrados los que diriman si realmente se produjo una agresión sexual o si, como sostiene el joven acusado, el gijonés V. G. P., que tiene ya 21 años, lo que hubo "fue sexo consentido".

Y es que no puede versiones más contradictorias de lo ocurrido. El joven asegura que en ningún momento forzó a la víctima. Ella dice que dio su consentimiento a una parte -la felación-, pero no al resto, la penetración vaginal. Como la víctima de la "manada" de Pamplona, la joven se vio superada por la situación y no pudo oponerse.

Después del acusado, que se enfrenta a seis años de cárcel, y la víctima, que declaró detrás de un biombo, comparecieron tres amigos de la joven, dos agentes de la Policía Nacional y un amigo del chico. Luego vendrían los informes de los psicólogos, que será esenciales a la hora de dictar sentencia.

No una víctima genuina

La defensa, a cargo del letrado gijonés Francisco del Gallego, solicitó una valoración de credibilidad. El psicólogo forense Maxime Winberg -hasta hace un tiempo en Toledo y que ahora sustituye a Ramón Villalta- entrevistó a la víctima el pasado diciembre -casi año y medio después de los hechos- y su diagnóstico no puede ser peor para la denunciante: "No se puede acreditar psicológicamente la credibilidad y la consistencia de la acusación". En definitiva, que la joven no presenta el perfil de "una víctima genuina".

Pero es que las psicólogas del Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos -Cavasym, cuya letrada, Ana María González, defendió los intereses de la joven denunciante- sostienen que no debería resultar tan raro que la chica haya superado los efectos de una agresión sexual, dado el tiempo transcurrido y el tratamiento realizado que se produjo el ataque que refiere. Cuando estas psicólogas la atendieron, dijeron en la vista de ayer, presentaba una sintomatología acorde con un acontecimiento como el que denuncia.

No obstante, para la letrada Ana María González, tal como expresó en su informe final, hay otros detalles que apuntan a que no se trata de una acusación falsa: no hay un móvil espurio, no se conocían previamente y no hay razón alguna para que la joven sostenga una acusación de tal calibre a lo largo de casi dos años. El juicio quedó visto para sentencia, que se dictará en dos o tres semanas.