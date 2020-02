En Serín "no hay riesgo de desplome de basura" porque "está en un valle"

"Tranquilidad" en Cogersa, tras el descomunal derrumbe de residuos ocurrido en Zaldívar (Vizcaya), donde continúan desaparecidos dos trabajadores. El gerente del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias, Santiago Fernández, asegura que en el vertedero de Serín "no hay ningún riesgo de que la basura se caiga", entre otras razones, porque se encuentra en un valle, a diferencia de las instalaciones vascas, que están "a un desnivel altísimo".

En concreto, los desechos se almacenaban en mitad de una montaña, a una altura de entre 253 y 435 metros. El pasado día 6, el material se esparció en todas las direcciones ladera abajo y se calcula que cayeron entre 3.000 y 4.000 metros cúbicos de residuos sobre la autopista AP-8, entre Bilbao y San Sebastián. El lehendakari, Íñigo Urkullu, reconoció ayer "errores" en la gestión y admitió que los "mecanismos de control no fueron suficientes" para prevenir el desprendimiento. Las emanaciones de humo procedentes de la combustión de material y los gases almacenados en el vertedero cesaron a última hora de la tarde de ayer.

El basurero asturiano, explica su gerente, Santiago Fernández, es "como un embalse", pero en vez de agua, contiene 15 millones de metros cúbicos de residuos desde su creación en 1985. Está "totalmente cerrado", "no tiene justo debajo una carretera (la autopista 'Y' está a más de 2 kilómetros)" y "en los laterales no hay edificaciones cercanas". Incluso con el recrecido de Cogersa, "no habrá problemas de argayos", garantiza Fernández. "Como máximo se llegará a los 15 metros (lo equivalente a un edificio de cinco plantas) y habrá taludes laterales para que no se produzcan derrumbes", explica. Será como una tarta, con capas decrecientes y pendientes suaves. "El recrecido se hará de forma escalonada, de forma que en cada capa se retrocederá un poco", abunda. Este "nuevo" vertedero, ubicado la cabecera del valle de La Zoreda en las proximidades de la parroquia de Campañones (Corvera), de Villardebeyo (Llanera), estará destinado a almacenar más de 2 millones de metros cúbicos de residuos inertes. "La idea es tener capacidad hasta 2024, pero como cada vez esperamos meter menos basura, prevemos que la vida útil del vertedero sea mayor", dice Santiago Fernández.

El Ministerio para la Transición Ecológica anunció ayer que está trabajando con las comunidades autónomas para crear un registro compartido de información sobre residuos. El departamento de Teresa Ribera señaló que Asturias, Aragón, Canarias y Andalucía son las regiones "con un mayor porcentaje de residuos que acaban en vertederos". El año pasado Cogersa recibió 580.000 metros cúbicos.