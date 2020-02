La engañan para que aporte los datos de la tarjeta y le cargan el pago de un móvil

Las fuerzas de seguridad no se cansan de advertir a los ciudadanos de que no deben hacer caso de determinados mensajes que llegan con insistencia a través del correo electrónico o el Whatsapp. Una vecina de Soto de Ribera (Ribera de Arriba) sabe muy bien las consecuencias de facilitar según qué datos a través del ordenador. En días pasados le enviaron un correo electrónico que procedía aparentemente de su banco. Le pedían la introducción de una serie de códigos y datos de su tarjeta de crédito, con el supuesto fin de reactivarla. Ante la apariencia seria del correo electrónico, la mujer no sospechó, según consta en la denuncia, de que se tratase de una estafa. El viernes de la semana pasada, sobre las once de la mañana, le pasaron un cargo de 849 euros en su tarjeta, procedente del pago de un teléfono móvil.

Una vez comprobado que había sido estafada, la mujer se dirigió al cuartel de la Guardia Civil en Soto de Ribera, donde interpuso la correspondiente denuncia por un supuesto delito telemático, cuya investigación correrá a cargo del grupo de delitos económicos de la Comandancia de Oviedo. Este tipo de delitos, según indicaron recientemente fuentes de la Policía Judicial de Oviedo y el propio coronel jefe de la zona de Asturias, están al alza.