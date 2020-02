La gijonesa a la que trató de quemar su exnovio: "Quedé en shock al ver el fuego"

Antonio M. S. J., "Toño", tiene una presencia imponente: mide 1,94 metros y lleva un intimidante tatuaje en el cuello que representa un escorpión. Ayer, sin embargo, ante los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, se esforzó por mostrar su lado más humano, incluso tierno, al reconocer que, cuando le dejó su novia, de la que "estaba enamorado", cayó en una deriva peligrosa: "Me repercutió en todo. Me sentía solo, sabía que lo había hecho mal, iba desganado al trabajo, incluso lloraba. Para superarlo, me drogaba más. El último mes no hacía más que beber y esnifar cocaína". Todo para explicar el estado de ánimo que le llevó a intentar quemar vivos con gasolina a su exnovia y un amigo de esta, prendiendo fuego al exterior del bar donde ambos se encontraban, en la calle Eleuterio Quintanilla de Gijón, la madrugada del 23 de junio de 2018.

Toño estaba "desesperado" porque su exnovia no quería verlo ni en pintura. De los "perdóname, vuelve conmigo" pasó a la agresividad, a los "que no te vea con quien yo me pienso porque flipas en colores". Molestaba a una de las amigas de la mujer, ante la que amenazaba con "quemarlo todo".

El día del ataque, se encontró a su exnovia con otro chico en un local de Fomento y perdió los estribos. Se dirigió al muchacho "dándole la oportunidad de que se cubriese", porque se iban a pegar. El servicio de seguridad estuvo atento y pudo agarrar a Toño mientras su exnovia y el amigo de esta se marchaban. Se dirigieron al bar que regentaban el joven y su padre, que a esas horas estaba cerrado, por lo que eran las únicas personas que había dentro. Poco después de llegar, el joven escuchó unos golpes en la puerta y vio que se trataba de Toño. "De repente empezaron las llamas en el escaparate y llamé a la Policía", comentó el joven. Los agentes traían un extintor en el coche patrulla y pudieron apagar el fuego fácilmente. Al causante lo cogieron en la zona de Fomento poco después: al parecer contó a unos amigos lo que había ocurrido, pero nadie le creyó.

El acusado aseguró que "no sabía que ellos estaban allí; no quería matar a nadie, solo fastidiar", causar "un disgusto" al amigo de su exnovia. Defendido por Luis Tuero, el procesado añadió que no sabía que la gasolina iba a formar un fuego tan grande. "Eran dos euros de gasolina", indicó, pero las llamas subieron metro y medio. La fiscal Adoración Peñín sostiene que él puso cartones para que el fuego se propagase, pero el acusado lo niega, del mismo modo que rechaza la idea de que hubiese preparado el ataque a su exnovia. De hecho, tuvo que pedir prestado un mechero a un taxista de la parada que hay junto al local (encendedor que no devolvió).

La exnovia del acusado prestó declaración con aplomo, y ello a pesar de que tuvo que someterse a tratamiento psicológico un tiempo después de que intentasen quemarla: estaba destrozada emocionalmente.

Corroboró que su exnovio consumía drogas en aquella época, aunque indicó que el día del ataque el agresor estaba normal aparentemente. Había roto con él tres semanas antes. "El día de mi cumpleaños le cogí en una infidelidad. Me controlaba el móvil, no me dejaba salir con amigos, se celaba incluso con que tuviese un preparador en el gimnasio", declaró. "No quería una relación con una persona que limitaba mi vida de esa forma", dijo con seguridad. La joven aseguró que desde la ruptura el hombre no dejó de acosarla con mensajes cada vez más agresivos, en los que vertía amenazas de muerte, no contra ella, pero sí contra los hombres con los que pudiese mantener una relación. La joven confesó que la noche en que ocurrió todo quedó "en shock" al ver las llamas en la puerta, ya que "eran muy grandes".

"Me avergüenzo"

El acusado, que lleva en prisión año y medio, se enfrenta a penas que suman 22 años y 8 meses de cárcel y al pago de indemnizaciones por importe de casi 12.000 euros, de los que ha consignado 2.300. Puede ser una estrategia de defensa, pero ayer se mostró arrepentido: "Ahora estoy en la UTE de la cárcel. Me hicieron ver que tenía un problema con las drogas. Miro hacia atrás un poco y me avergüenzo. He vendido el coche, mi intención es pagar todo lo que hay que pagar". El juicio continúa el 6 de marzo.