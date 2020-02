Desaparece en San Esteban un percebero mientras faenaba ilegalmente

"Fui al percebe por costa y había un tío subido encima de la peña El Ordial. Fui por la parte de atrás y le pegué una voz: que qué hacía allí". El hombre acabó en el agua. "Me arrimé donde estaba y me dijo: '¡Ayúdame, ayúdame!'. Yo le di la cavadora (herramienta de pesca del percebe) para que la cogiera, le vi la cabeza, luego la frente, y ya no lo vi más". Así describía ayer un testigo la desaparición ante sus ojos de un hombre que trabajaba el percebe en una roca vedada en la costa de San Esteban de Pravia (Muros de Nalón), en la zona conocida como El Focarón. Se desplegó un amplio dispositivo de búsqueda por tierra, mar y aire que no dio éxito. El rastreo se suspendió al anochecer y se retomará hoy al alba.

"Es una situación desesperada. Además, según me informó el capitán al mando, al acabar el dispositivo no hay ninguna denuncia de persona desaparecida; es raro, esperamos que se aclare todo lo antes posible", comentó la alcaldesa de Muros, Carmen Arango.

Además, apunta que el joven que dio la voz de alarma, vecino de la comarca de Avilés, está muy afectado: "El pobre está desesperado, incluso pidió unas aletas para tirarse al agua a buscar". La regidora añadió que el testigo indicó que el desaparecido podría tener alrededor de 40 años. Los hechos se produjeron ayer en torno a las 12.40 horas y la llamada de rescate, a las 12.57 horas, el tiempo que tuvo el joven para llegar al coche y dar aviso al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, que movilizó a Salvamento Marítimo y la Guardia Civil. La búsqueda, por tierra, con lanchas y dos helicópteros, no dio resultados y hubo de ser suspendida hasta hoy. El suceso se produjo en la zona conocida como El Focarón, al oeste de la playa El Garruncho, en la barra de San Esteban. Una zona muy rocosa y con fuertes corrientes que golpean contra el acantilado. "La mar estaba muy mala", confirmó sobre el terreno Isidoro Bravo, jefe de zona de Bomberos.

La desaparición generó expectación en San Esteban, donde nadie sabe nada sobre la identidad del desaparecido. La falta de denuncia de ninguna persona desparecida a lo largo de la jornada de ayer también generó incertidumbre.