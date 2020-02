Segunda jornada de búsqueda sin éxito del percebero desaparecido en Muros

Segunda jornada sin éxito en la intensa búsqueda del percebero caído al mar en San Esteban (Muros) el pasado lunes. Además, las malas condiciones de visibilidad por la niebla y el mal estado del mar obligaron ayer a suspender el dispositivo por aire y mar, aunque las batidas por tierra continuaron hasta el anochecer. El operativo desplegado volverá hoy a efectuar labores de rastreo desde las 11.30 horas, coincidiendo con la bajamar. Una búsqueda que no da frutos y que a medida que pasa el tiempo parece aún más extraña, ya que no se ha realizado ninguna denuncia por desaparición. Una de las hipótesis que se barajan es que se pueda tratar de un pescador furtivo que logró huir de la zona tras caer al agua al ser visto por un joven percebero, quien alertó a los servicios de emergencia.

Además, según avanzó ayer la alcaldesa de Muros, Carmen Arango, la peña conocida como El Ordial, donde se encontraba el desaparecido, está vedada al percebe, lo que aumenta las sospechas de que se trataba de un furtivo, ya que ninguno de los pescadores del plan del percebe, los que faenan de forma legal, está desaparecido. "Mañana seguirán al pie del cañón, pero no hay nada nuevo, lo que está generando mucha incertidumbre. Hay quienes piensan que pudo ser una fantasía o que era un furtivo que logró huir, aunque oficialmente aún no hay datos", apuntó.

Además, la regidora, que en estos dos días ha hablado con diversos pescadores y perceberos que conocen bien la zona, señaló que según le han indicado "es muy raro que si cayó al agua no se encontrase al recibir la llamada de emergencias, porque el dispositivo se desplegó muy rápido y había bajamar. Además, me comentaron que en el tiempo que el chaval fue al coche para llamar por teléfono dicen que incluso pudo haber escapado". La zona no es muy accesible, pero sí es cierto que trepando acantilado arriba, con esfuerzo, se puede huir. También a nado hacia las playas de Cazonera, Las Llanas y Aguilar. "Pero son todo suposiciones", matizó la Alcaldesa.

Los rastreos para dar con el desaparecido en El Focarón de San Esteban continuarán hoy a media mañana por tierra con integrantes de Bomberos de Asturias con base en el parque de Pravia y agentes de la Benemérita, por mar con embarcaciones de Salvamento Marítimo con base en Gijón y Luarca (Valdés) y por el aire el grupo de rescate de Bomberos de Asturias a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias.