La Audiencia inicia el mayor juicio por tráfico de drogas en quince años

La Audiencia Provincial de Oviedo inicia hoy su mayor juicio por narcotráfico de los últimos quince años. La Fiscalía pide penas que suman 192 años de prisión para la red que operaba en el centro de Asturias y cuya detención dejó desabastecida de heroína a la región. Las fuerzas de seguridad intervinieron a los cuarenta detenidos dos kilos de heroína y 10 de hachís, así como pequeñas cantidades de marihuana y cocaína, todo ello valorado en unos 200.000 euros.

La Guardia Civil desarticuló este grupo en diciembre de 2014, cuando intervino 7 vehículos, 35 teléfonos móviles, dos pistolas de aire comprimido, dos ordenadores y 110.000 euros en efectivo. Uno de los detenidos tenía un concesionario en la localidad de Morcín, que la red usaba como tapadera. Los acusados están defendidos por los abogados Ricardo Álvarez Buylla, Luis Tuero y José Manuel Fernández, entre otros.

Once de los detenidos formaban parte de un grupo organizado que se dedicaba al tráfico de drogas, principalmente en la localidad de Pola de Lena, así como en Mieres y Turón desde al menos seis meses antes de su captura. Otro de los ahora procesados disponía de su punto de actividad principal en Olloniego. También tenían colaboradores en Aller y Oviedo.

Con antecedentes

Esta red, según consta en el relato de conclusiones provisionales, se proveía de las sustancias estupefaciente en Lugo y Salamanca, que posteriormente distribuían en distintos escalones en Asturias.

La mayoría de los detenidos que se sentarán hoy en el banquillo de los acusados tienen antecedentes penales, aunque en varios de los casos no son computables a efectos de reincidencia. Uno de los detenidos, José Ramón C. L. no ha llegado el juicio, ya que falleció el año pasado.