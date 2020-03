Muere un palentino tras caer al mar con su furgoneta en el puerto de Cudillero

Tragedia en Cudillero. Un vecino de Palencia de 60 años, según las primeras indagaciones, falleció ayer en la capital pixueta tras precipitarse la furgoneta que conducía en aguas del Muelle Nuevo. Según los testigos, el hombre circulaba por una zona permitida cuando de forma inesperada "dio marcha atrás para salir a continuación a gran velocidad" y caer sin remedio al agua.

A la zona se desplazaron de madrugada equipos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS), quienes trabajaron sin descanso, y sin resultados, de dos a seis, hora en la que no fue posible continuar con el dispositivo de búsqueda en el agua por el estado del mar y la pésima visibilidad. Hasta el mediodía continuaron en la zona con labores de vigilancia desde tierra agentes de la Guardia Civil de Cudillero y de otros puestos de concejos limítrofes, según confirmaron fuentes oficiales.

Los equipos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), procedentes de las sedes de Gijón y La Coruña, se sumaron al dispositivo más tarde, cuando lo permitieron las condiciones del mar. En la operación fue necesaria la intervención de un pesquero del puerto de Cudillero ("El David Cuideiru"), que, a media tarde y con la sonda, trató de investigar algo más de lo que había en el fondo del mar, afinando la búsqueda del turismo y de su piloto. Sobre las cinco menos diez de la tarde, los agentes lograron sacar el cuerpo a tierra. En Cudillero el suceso y el dispositivo de búsqueda generaron gran angustia. En el Muelle Nuevo se concentró un buen número de personas que siguieron el rastreo y los avances del grupo de buzos de la Benemérita. La Guardia Civil acordonó parte de la explanada del puerto y, para sacar el cadáver, los integrantes del dispositivo se desplazaron al dique que se encuentra justo enfrente, donde hay acceso al agua desde los pantalanes de las embarcaciones deportivas. De este modo, también se evitó la mirada de los curiosos.

Según confirmaron varios testigos, no se conoce un hecho similar en el puerto pixueto. Esta zona de la villa suele ser muy tranquila de madrugada, cuando solo se ve a pescadores de caña, precisamente los que fueron, sin querer, testigos del fatal accidente.

La furgoneta permanece en el fondo de puerto pixueto, a la espera de una pronta solución. Tendrá que sacarla de allí la compañía aseguradora del vehículo accidentado o una empresa externa contratada por la familia de la persona fallecida.

La Guardia Civil sí retiró la matrícula para poder contactar, en su caso, con la persona propietaria del vehículo, ante las dudas de si era, o no, la víctima. Al cierre de este diario, fuentes oficiales de la Guardia Civil permanecían a la espera de confirmar definitivamente la identidad del ahogado. En Cudillero y concejos limítrofes se creía desde un primer momento que no era nadie de la zona. De hecho, no constaban denuncias por desaparición. La Cofradía de Pescadores Virgen del Carmen de la capital pixueta lamentó ayer la tragedia y deseó volver a la normalidad en el puerto pixueto.