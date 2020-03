El Rubio: "No sé nada de Yéremi Vargas"

"No he hecho nada, me he comido cinco años sin culpa ninguna. No lo he hecho. Déjenme tranquilo", repitió Antonio Ojeda, alias El Rubio, tras salir este lunes de la cárcel de Salto del Negro después de cumplir una condena de cinco años por haber agredido sexualmente a un niño de 12 años en julio de 2012 en Doctoral.

El Rubio es el principal sospecho por la desaparición de Yéremi Vargas, el 10 de marzo de 2007, pero el Juzgado desmontó en 2017 la tesis de la Guardia Civil, a la vez que instaba a la Benemérita a seguir investigando. "No sé nada de Yéremi, no sé nada de nada y me he cumplido cinco años por algo que no he hecho", indicó. Asimismo, acerca de su regreso a Vecindario, añadió que "me da lo mismo que en Vecindario no me quieran, con que me quiera Dios tengo suficiente". "No sé a dónde voy a volver", sentenció.