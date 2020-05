Sancionan a cuatro clientes de un bar en Gijón por no mantener las distancias

Cuatro clientes de un bar de Gijón fueron sancionados ayer por la Policía Local por no mantener la distancia reglamentaria en las terrazas. No fueron los únicos sancionados: en total once gijoneses acabaron con sanciones por realizar deporte fuera de la franja horaria permitida o por ir en coche sin mascarilla ni ser convivientes.

La Policía Local, en sus labores preventivas, también detuvo a una mujer que superó en cinco veces la tasa máxima de alcohol permitida al volante. Esta mujer se había salido de la calzada a la altura de la avenida de El Llano, en dirección a la autopista.