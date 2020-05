El careo entre los sicarios de Ardines, pendiente de la nueva declaración de Kelii

La próxima declaración de Maamar Kelii, en prisión por la muerte del concejal llanisco de IU Javier Ardines, será clave para que la magistrada instructora del caso acceda a un careo con su compatriota, Djelali Benatia, también en prisión y que declaró que había sido Kelii quien había matado al edil. Las distintas fuentes jurídicas consultadas coincidieron en que "normalmente, cuando se concede un careo es porque hay contradicción expresa en los testimonios, y de momento no es así".

Los detalles de la investigación que recoge el sumario son conocidos. Según los investigadores, la muerte de Ardines fue un crimen pasional en el que Pedro Luis Nieva habría urdido la trama y ordenó contratar a dos sicarios por 25.000 euros. Jesús M. B. fue el supuesto intermediario, y los dos argelinos habrían sido los sicarios contratados. Todos ellos están en prisión.

Djelali Benatia declaró que las instrucciones recibidas se referían a "darle un susto" a Ardines, pero que fue Kelii quien lo mató.

Kelii aseguró el pasado jueves en el juzgado de Llanes respondiendo solo a las preguntas de su abogado. Aseveró que no sabe nada de la muerte de Javier Ardines, que "jamás" había estado en la localidad asturiana y que no conoce ni a Nieva ni a Jesús M. B., y solo conoce a su compatriota. Los investigadores situaron la señal de su móvil en el lugar del crimen, en Belmonte de Pría, pero el abogado de la defensa de Kelii, Fernando Barutell, incidió en que "el móvil no tiene por qué acompañar a su dueño", y solicitó un careo con Benatia "para ver si mantiene su acusación".

Las fuentes consultadas indicaron que "los investigadores nunca han tenido dudas de la implicación de los cuatro acusados y del papel de cada uno". También coincidieron en señalar que "un careo se produce cuando hay declaraciones expresamente contradictorias, y aquí no se ha producido eso, al menos de momento y salvo que Kelii cambie su versión, porque para contradecir a su compatriota tendría que admitir que sí estuvo en Llanes, que participó en la agresión pero que él no mató a Ardines". De momento Kelii está en cuarentena por la situación sanitaria mundial en el Centro Penitenciario de Asturias, al haber llegado de otro país, un hecho que podría retrasar su nueva comparecencia ante la jueza de Llanes.