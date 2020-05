"Fue un susto", afirma el padre de la niña atacada por un mastín en Las Regueras

"Hubo mucho alboroto, pero quedó en un susto, No ha sido de gravedad". Las palabras del padre de la niña de Santullano atacada en la tarde del pasado domingo por el perro de la familia, un mastín, se correspondían con la calma que recobró ayer la capital del concejo de Las Regueras tras el revuelo de la víspera, cuando todo el concejo se enteró de que "algo había pasado" por la intervención del helicóptero del 112, que trasladó a la pequeña y a su madre al Hospital Universitario Central de Asturias.

La menor, de 6 años, probablemente reciba el alta médica a lo largo de la jornada de hoy. "Le han tenido que poner unas grapas en la cabeza", comentó a LA NUEVA ESPAÑA su padre, que tampoco quería extenderse ayer en demasiados detalles. El perro, "Pipo", de momento permanece bajo su custodia en cuarentena, a la espera de la investigación de la Policía judicial de la Guardia Civil, que ayer por la mañana estuvo en la zona de Santullano para realizar las diligencias correspondientes.

"El perro de la casa"

"Es el perro de la casa, lleva años con nosotros", añadió el padre de la niña. La madre, que recibió el alta en la misma noche del domingo, permanecía ayer en el HUCA junto a la pequeña a la espera de que le den el alta.

Algunos vecinos no salían ayer de su asombro porque sostienen que es un animal tranquilo, al que solían ver por la zona sin ningún temor, aunque ya había generado algún susto. "Yo le he acariciado más de una vez", aseguró a este periódico una vecina de Santullano que, sin embargo, comentaba que ya había habido algún percance entre la pequeña y el can, cuando este le arrebató unas golosinas a la niña. De todas formas, los vecinos tampoco querían ayer extenderse en las circunstancias que rodearon el incidente para evitar cualquier tipo de incomodidad a la familia afectada. De hecho, la madre de la pequeña envió ayer un mensaje de agradecimiento al vecindario por el apoyo recibido en el momento del incidente.

El sentir general ayer en Santullano y alrededores era de alivio porque el suceso no hubiera ido a mayores tras los momentos de tensión vividos en la tarde dominical. "Ha quedado en un susto, pero pudo ser peor. Al principio fue muy aparatoso porque la sangre es muy escandalosa", comentaban varios vecinos del pequeño concejo que limita con Oviedo y donde el aterrizaje del helicóptero del 112 en la tarde del pasado domingo alteró la tranquilidad habitual, algo que casi no había conseguido siquiera la pandemia del covid-19.

Investigación abierta

Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Oviedo se trasladaron ayer hasta la localidad para recabar más datos sobre cómo se había producido el ataque del animal. La casa donde se produjo el incidente está apenas a dos centenares de metros de la sede del Ayuntamiento de Las Regueras.

En el caso de que todos los papeles relacionados con las vacunas y el chip estén en orden, el perro se lo quedará el propietario. Ahora bien, aunque "Pipo" sea propiedad de la familia se deben instruir diligencias y enviarlas al Juzgado al haber lesiones, tanto de la madre, Brenda, como de la niña. Al padre, por ahora, le han pedido que el animal esté retirado y apartado, en una especie de cuarentena por si hubiera que realizarle algún tipo de prueba, si llegase a ser necesario. Aunque en la zona daban por hecho que tras este nuevo incidente, "casi seguro que 'Pipo' no seguirá en el entorno de la familia".