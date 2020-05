Intentan estafar a empresas de alimentación de la región con el gancho del covid

El equipo tecnológico de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Oviedo ha detectado en los últimos días una nueva forma de estafa, vía telefónica, a grandes cadenas de alimentación, tiendas y supermercados. Los delincuentes, aprovechándose de la crisis sanitaria, telefonean a este tipo de establecimientos y negocios y haciéndose pasar por personal con responsabilidad en la central de la propia empresa, con nombre y apellidos reales, advierten de que van a recibir material para utilizar en la lucha contra la pandemia, como pueden ser cámaras de control de temperatura. En la llamada se indica un número de control del envío y ordenan una transferencia bancaria de unos 2.500 euros para el pago.

También realizan llamadas supuestamente desde la central advirtiendo de que van a recibir una inspección de sanidad, para dar más credibilidad a la necesidad de compra de material higiénico-sanitario. Otras veces tratan de obtener nombres de encargados, supervisores y personal de la empresa para recabar información y utilizarla en otros establecimientos de la cadena. La Guardia Civil recomienda verificar siempre mediante llamada directa a los órganos centrales de la empresa, desconfiando de los enlaces facilitados por los interlocutores.

Se trata de otra modalidad del llamado "fraude del CEO o del directivo". El interlocutor se hace pasar por el directivo de la empresa contactando con el director financiero o personal con capacidad de transferencia económica para pedirle siempre, con la mayor de las reservas y con urgencia, una transferencia para poder realizar un pago. Dos empresas asturianas cayeron en esta estafa en meses pasados, concretamente en la modalidad del "man in the middle" u "hombre en el medio". Los delincuentes interceptan las comunicaciones vía correo electrónico entre la empresa y el proveedor, modificando las cuentas bancarias y solicitando que realicen los pagos en las nuevas cuentas habilitadas. Se recomienda siempre verificar de forma directa las comunicaciones recibidas y no realizar las transferencias ni facilitar datos. Todas estas estafas se pueden comunicar a la Guardia Civil a través de la cuenta ciberestafas@guardiacivil.org.