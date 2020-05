La jueza rechaza por ahora el cara a cara de los sicarios del crimen de Llanes

El cara a cara entre los supuestos sicarios del asesinato del concejal de IU Javier Ardines habrá de esperar. La jueza que instruye el crimen ha rechazado el careo solicitado por la defensa de Maamar Kelii. El letrado Fernando Barutell había pedido que su defendido, Kelii, se confrontase con Djilali Benatia, que es quien le incrimina, acusándole además de ser quien quitó la vida a Ardines, estrangulándolo después de haberle propinado varios golpes en la cabeza. La magistrada ha decidido que este careo no ha lugar por el momento, en tanto no se conozca la versión íntegra de los hechos que mantiene Maamar Kelii. Para la magistrada, "dicha diligencia no es admisible cuando las versiones de los investigados son esencialmente contrapuestas, como parece ser el caso, sino únicamente cuando existe discordancia sobre algún hecho o circunstancia concreta de la investigación", según indica el TSJA en una nota pública.

Efectivamente, Kelii aseguró que no conocía ni a Ardines ni al presunto inductor del crimen, Pedro Luis Nieva, ni había estado en Llanes cuando se produjo el crimen, en la mañana del 16 de agosto de 2019. En cuanto a los motivos por los que se marchó a Suiza, Kelii dijo que solía ir tanto a este país como a Argelia de forma habitual. Antes de marcharse a Suiza, estuvo en Argelia y regresó a España, un dato que, según su defensa, demuestra que no tenía nada que temer. En Suiza, Kelii fue detenido y posteriormente condenado por agresión, lesiones corporales leves, amenazas, tentativa de robo, daños a la propiedad, violación de domicilio e infracciones a las leyes helvéticas de estupefacientes y armas.

Kelii volverá a comparecer ante la magistrada el próximo 2 de junio, una vez cumpla la cuarentena de quince días que establece el protocolo del covid-19 del centro penitenciario de Asturias. La declaración tendrá lugar a las diez de la mañana de ese día en los Juzgados llaniscos. Unos días antes lo hará su esposa, que ha sido convocada para el día 28, es decir, el próximo jueves, para prestar declaración en calidad de testigo.

Una vez que declare Maamar Kelii, quedarán ya muy pocas diligencias y prácticas de prueba que realizar en este caso. En breve, el caso pasará la tramitarse por la ley del jurado. Fuentes jurídicas especulan que el caso, que tendrá prioridad una vez regrese la normalidad a la Justicia, podría juzgarse el próximo otoño.